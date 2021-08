Aseguran que las Pyme podrían generar 2 millones de empleos

Argentina podría estar frente a una posibilidad de generar unos 2 millones de puestos de trabajo mediante el apoyo que debería recibir el sector de las Pequeñas y Medianas Empresas aseguró en Mendoza el titular del Movimiento Nacional Pyme, MONAPY, Alejandro Bestani (foto).

El hombre, que viene de celebrar, el 12 de agosto, la transformación del movimiento que lidera en una asociación civil, manifestó que “el universo Pyme está trabajando con el 50% de la capacidad ociosa”. Y que “el sector empresario está esperando la revancha luego de todo lo que ha vivido y cada emprendedor tiene en mente entre 4 y 7 proyectos para realizar”.

MONAPY, que vio la luz en 2020, en plena pandemia por el coronavirus en el país, cuenta actualmente con más e 1.500 socios y representa a unas 60 mesas de trabajo que representan la realidad empresaria, comercial y de servicios de distintas partes de la República Argentina.

“Si pudiéramos modificar las condiciones generales de las pequeñas y medianas empresas, mediante la Ley Nacional Pyme, nuestro país podría generar 2 millones de trabajos en un año”, marcó.

En ese sentido, y luego de firmar un acuerdo con Carlos Ianizzotto, extitular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, CONINAGRO, con el fin de desarrollar un consenso de desarrollo social y productivo para ese sector, aseguró que la iniciativa sería “sin costos para el fisco”. También “con la posibilidad de producir una mayor inclusión y riqueza”.

“Cabe destacar que Argentina tiene alrededor de 150 mil millones de dólares ahorrados fuera del sistema y si se llegan a modificar esos aspectos, las inversiones comenzarán a aparecer y funcionar”, valoró Bestani, quien fue un actor central en la reunión realizada, el 18 de agosto, en la sede de la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines, AMENA.

Lo celebrado con el mendocino Ianizzotto, hombre proveniente del ámbito cooperativo y candidato a legislador nacional por el Partido Federal, se rubricó observando 3 ejes que consideró “fundamentales”:

En materia económica : potenciar el desarrollo integral de Mendoza, aprovechando las oportunidades que nos brinda una matriz productiva amplia y diversificada.

: potenciar el desarrollo integral de Mendoza, aprovechando las oportunidades que nos brinda una matriz productiva amplia y diversificada. En materia fiscal : reducir la presión fiscal y abogar por la eficiencia del gasto público

: reducir la presión fiscal y abogar por la eficiencia del gasto público En materia institucional: Promover el principio de subsidiariedad como regla fundamental de la acción del Estado, con el fin de crear condiciones y apoyo necesario para que el sector privado y público cumplan con el rol que naturalmente les compete en la búsqueda del bien común, sin generar intervenciones abusivas.

La reunión organizada por el partido fundado en 1973 por Francisco “Paco” Manrique, reunió a empresarios Pyme donde se analizó la situación económica en Argentina, poniéndose de relieve la falta de programas a mediano y largo plazo y la extensa lista de impuestos y cargas sociales que deben afrontar los emprendedores.

“Durante el 2020, en Argentina cerraron alrededor de 20.000 pymes y miles de familias quedaron en situaciones de vulnerabilidad. En la región de Cuyo el 62% de las empresas tuvo que endeudarse para poder subsistir al período de pandemia, y más del 80% dejó de pagar algún impuesto. Por esta compleja y delicada situación, nuestro espacio comenzó a trabajar en diversos proyectos para poder beneficiar a los emprendedores”, resaltó Ianizzotto.

Junto a Iannizzotto, precandidato a Diputado Nacional, Adolfo Brennan, precandidato a Senador Provincial, Laura Carbonari, precandidata a Senadora Provincial y Sergio Martini, candidato a Diputado Nacional en 3° término, fueron los encargados de exponer las propuestas y ejes de trabajo del partido.

“Las Pyme son casi el 70% del del PBI, están presentes en todo el país y son las que pueden tomar empleo rápidamente. En esta reunión pudimos comprobar que esta es una de las tantas alternativas para lograr bajar la pobreza y el desempleo. La clase media, los monotributistas y los trabajadores autónomos son la fortaleza de la Argentina. Este proyecto fomenta la apertura de comercios y su progreso”, comentó el dirigente cooperativista.

Adolfo Brennan, empresario farmacéutico y vitivinícola, continuó: “En nuestro país hace 20 años que tenemos el mismo número de pobreza. Además, en la última década no crecimos y no tenemos nuevas Pyme. Eso quiere decir que el Estado no ha estado atento a las necesidades de estas organizaciones, que son las que generan el 65% del empleo en Argentina. Con un pequeño cambio en la distribución de asistencias a las empresas, las Pyme estarán preparadas para sacar al país adelante”.