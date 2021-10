Aseguran que el control de precios debe ir acompañado con baja de impuestos

Este fin de semana comenzaron los controles de precios, tras las negociaciones fallidas entre el Gobierno y el sector empresario, y la consecuente imposición de precios máximos de unos 1.430 productos de consumo masivo en todo el país.

En este sentido, Guillermo Poch, contador público y tributarista, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y fue consultado por la subida del dólar y el congelamiento de precios. “Creo que esta política de precios tendría que estar acompañada con baja de impuestos”, sostuvo el especialista.

“Hay que entender que Argentina viene subiendo la carga tributaria crisis tras crisis. Hoy hay análisis de distintas fuentes que calculan el costo fiscal en productos básicos, lo que pone de manifiesto que hay un componente importante de impuestos en precios de los productos. Debería someterse a análisis esto y buscar otra alternativa que no sea subir los impuestos. El tema es cómo financiás el gasto público, el tema de la pandemia ha incrementado los gastos del Estado. Es algo difícil de resolver, creo que esta política de precios tendría que estar acompañada con baja de impuestos", manifestó Poch.

Asimismo, agregó que “se puede trabajar en cualquier ajuste de precios siempre que la rentabilidad te lo permita, pero si no tenés rentabilidad la empresa no tienen las espaldas suficientes como para subsidiar esa producción. Es algo complejo, pero hay medidas que se pueden implementar pero deben estar acompañadas de otras. Una fijación de precios debería estar acompañada de reducción de gravámenes. Si querés que el consumidor se beneficie, podrías intentar fijar los precios pero bajando la carga impositiva.

-Se calcula que un 50% de lo que se compra en alimentos son impuestos. El gran problema tiene que ver con esta carga tributaria.

-Sí, hay alta carga tributaria. También hay impuestos que se van cargando etapa tras etapa, entonces es un efecto piramidal o acumulativo. Un impuesto sobre los ingresos brutos lo sumás en el precio y no tenés forma de descontar lo de la etapa anterior. En definitiva lo que vas haciendo es aumentando el precio de producto con impuestos.

-¿Existe la forma de analizar por sectores de la cadena productiva?

- Esto lo tengo publicado, vos tenés posibilidades de maniobra de aumentar impuestos o tal vez fijar un precio cuando la empresa tiene todavía un margen de rentabilidad para trabajar. Actuaría eso como decir que tengo un resto, una posibilidad. Pero si estás en el límite de rentabilidad o situación de pérdida cualquier fijación de precios te agrava la situación. Te conviene subsidiar la rentabilidad, pero si hace tiempo que venís subsidiando la rentabilidad o no sacando nada lo que te produce es una paralización de las actividades. Es complejo, pero es donde uno tiene que tomar una decisión y decir necesito que la gente consuma más. Eso es trabajando no en los precios de los productos sino en los salarios, una alternativa que podés buscar es determinados niveles de ingresos que les aplicás impuesto a las ganancias darles la posibilidad de no aplicárselos. Salió un proyecto este año que presentó el oficialismo de no gravarlo, pero claramente eso se puede trabajar hasta un determinado momento después se tiene que tomar otra medida.