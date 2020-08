Anuncian el cierre definitivo del mítico Orfeo de Córdoba

En una entrevista con el medio económico Punto a punto, Euclides Tati Bugliotti, presidente del grupo empresario Dinosaurio, anunció el cierre definitivo del mítico Orfeo Superdomo que, con capacidad parar 10.100 espectadores, era el más grande del ‘interior’ del país.

“Al Orfeo no lo abro más, voy a ver qué se puede hacer ahí”, soltó, sin titubear, el dueño del espacio inaugurado en septiembre de 2002. “No hay forma de bancarlo. Pago $1,7 millones por mes, porque a todos los impuestos que hay que pagar, hay que sumar los servicios: no se puede cortar la luz, el agua y el gas. Es inviable”, añadió.

Enrique Tati Bugliotti.

Cuando se le consultó sobre cuánto cree que falta para que el Orfeo pueda volver a funcionar con normalidad, Bugliotti contestó: “Mucho tiempo. Mucho más de lo que creemos”. “Hasta que el Orfeo no pueda hacer un show al 100% de su capacidad no va a ser rentable. ¿Dos años falta para eso? ¿O más? No lo sé. No puedo esperar tanto. Y además: ¿quién va a organizar un espectáculo local? No funciona. ¿Y uno internacional? ¿Quién va a venir?”, agregó.

Recital de Luis Miguel.

El empresario todavía no tiene certezas sobre el futuro del espacio en el que se encuentra el superdomo que albergó recitales de Artic Monkeys, Luis Miguel, Bob Dylan, Metallica, Noel Gallager, Morrisey, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Charly García, Callejeros y Divididos; entre muchísimos otros.

“Por ahora está todo en el aire, ya que no está habilitado ese espacio para construir viviendas. Si la Municipalidad lo autoriza, lo analizaré. Primero tiene que estar la voluntad de cambiar el uso del suelo. Si se logra eso, veremos qué se puede hacer”. El último show que pasó por el Orfeo fue el de Ricky Martin, en febrero de este año.