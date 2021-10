Anticipan 2 o 3 años "muy bravos" para la Argentina

Argentina espera poder enfrentar los próximos años, en términos económicos, de la mejor manera posible, justo cuando en noviembre ocurran las esperadas las elecciones legislativas previstas y esté por arribar la tercera ola por el coronavirus.

Según el economista Daniel Garro (foto), “deberemos ajustarnos bien los cinturones porque veo que se vendrán 2 o 3 años muy bravos para la Argentina, ya que venimos de una situación económica especialmente complicada y las variables no son para nada alentadoras”.

Repasando los recientes anuncios realizados por la gestión de Alberto Fernández, analizó que “son todas medidas electoralistas. Tratan de buscar que cambie el resultado que obtuvieron en las PASO, simplemente eso, no es un plan ni nada que se les parezca”.

“Y obviamente tratan de amigarse con todo el mundo. Esto es típico de los Kirchner, de viejas épocas, cuando primero actúan con soberbia y prepotencia y cuando ven que los resultados electorales no dan empiezan a querer amigarse con todo el mundo y ofrecen todo tipo de cosas. Es todo electoralista”, sentenció.

Para el mendocino las iniciativas dadas a conocer desde el Ejecutivo Nacional, “no representan un plan ni mucho menos, con lo cual la dolarización de cartera ya empezó. Por lo tanto hay que ver si el Banco Central va a poder aguantar la embestida contra el peso argentino hasta las elecciones que eso ya dibuja un signo de pregunta importante. El Gobierno se está quedando sin herramientas ya”.

“Lo segundo es que está apostando a pleno. En una especie de All IN, si uno, por ejemplo, estuviera jugando al poker, como si todo para el Gobierno fuera suficiente con un ALL IN. Porque como lo más probable es que vuelva a perder las elecciones, el tema será ver con qué afrontará la escasez de dólares de ahí en adelante. También habrá que sumarle a eso lo que está emitiendo y las nuevas necesidades de emisión monetaria que necesitará”, anticipó.

Para el profesional local, “la situación está muy complicada, no solo antes de las elecciones sino que también después de las elecciones. Porque todo lo que está congelado ya comienza a presionar para salir de esa situación. No se puede tener congelada a la economía permanentemente. Está teniendo casi un 3% de IPC mensual cono casi toda la economía congelada”.

“No quiero imaginar lo que sería sin que la economía estuviera congelada. El problema es que después de las elecciones es como que la presión va a ser mucho más fuerte en todo lo que está congelado. Porque el Gobierno perderá más credibilidad, más poder…”, consideró.

Garro advirtió: “Yo creo que se vienen 2 o 3 años muy bravos, no solamente en el Mundo sino también en Argentina, porque nuestro país está peor preparado. Así que habrá que ajustarse los cinturones porque el vuelo será muy, pero muy movido”.