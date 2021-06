Agroexportadores liquidaron US$ 3.500 millones en mayo

La liquidación de divisas del sector agroexportador alcanzó un récord histórico para el mes de mayo al superar los US$ 3.500 millones, gracias a la suba de los precios internacionales de los granos y de la fuerte demanda de los mismos, informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

En rigor, las cerealeras y aceiteras ingresaron al país casi US$ 3.546 millones en el quinto mes del año, lo que representó un aumento del 16,9% respecto a lo registrado en abril y un 82,2% por encima en la comparación interanual. De esta manera, a la fecha el sector ya liquidó US$ 13.301.331.434.

Al respecto, el presidente de Ciara- CEC, Gustavo Idígoras, dijo a Télam que las razones que motivaron el ingreso récord de divisas se debió “básicamente, a los precios internacionales y a una demanda muy sostenida. Ésta última está muy activa”.

En este sentido, Argentina es el principal exportador a nivel mundial de harina y aceite de soja.

En ambos casos, estos commodities tuvieron una marcada escalada en sus valores: la harina pasó de tener un precio de US$ 312,17 a finales de mayo de 2020 a US$ 435,96 la tonelada en el mercado de Chicago, mientras que el aceite escaló de US$ 604,06 a US$ 1.450,4 la tonelada.

Asimismo, Idígoras indicó que “el sector está haciendo un esfuerzo muy grande en el contexto de la pandemia, que está afectando severamente a los puertos y las terminales para continuar con los flujos normales o, en lo posible, con mayor velocidad en los embarques, sumado a la fuerte bajante del Paraná”.

“Todo ese escenario es complejo, pero igual se está demostrando que hay una buena y eficiente logística, y también hay trabajadores muy consustanciados con todas sus actividades en los puertos”, dijo.

“Por eso, es muy importante mantener la paz social en los próximos meses para que Argentina pueda seguir ingresando estas divisas imprescindibles para la situación de urgencia social y sanitaria”, concluyó Idígoras.