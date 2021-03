Ya están todos los nominados a los Premios Oscar 2021

A través de una transmisión en vivo, la modelo Priyanka Chopra y su novio, el músico Nick Jonas, anunciaron todos y cada uno de los nominados para los Premios Oscar 2021 que se celebrarán el 25 de abril en el Teatro Dolby, de Los Ángeles.

La cinta Mank, del reconocido director David Fincher, encabeza cómodamente la lista de nominados, ya que competirán en 10 categorías distintas, entre las que se destacan las categorías a 'Mejor Película' y 'Mejor Director'.

Con seis nominaciones cada una, Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago, Judas y el mesías negro, Minari, El sonido del metal y El padre, también aparecen como firmes candidatas.

Los nominados en las principales categorías

Mejor película: El padre, Judas y el mesías negro, Mank, Minari, Nomadland, Hermosa venganza, El sonido del metal y El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director: Thomas Vinterberg por Another Round, David Fincher por Mank, Lee Isaac Chung por Minari, Chloe Zhao por Nomadland y Emerald Fennell por Hermosa venganza

Mejor actriz protagónica: Viola Davis por La madre del blues, Andra Day por The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer, Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan, por Hermosa venganza

Mejor actor protagónico: Riz Ahmed por El sonido del metal, Chadwick Boseman por La madre del blues, Anthony Hopkins por El padre, Gary Oldman, por Mank y Steven Yeun, por Minari

Mejor película extranjera: Another Round (Dinamarca), Better Days (Hong Kong), Collective (Rumania), The Man Who Sold His Skin (Túnez) y ¿Quo Vadis, Aida? (Bosnia)

Mejor película de animación: Unidos, Más allá de la luna, Shaun, el cordero: La película: Granjagedón, Soul y Wolfwalkers: Espíritu de lobo

Mejor guión original: Judas y el mesías negro, Minari, Hermosa venganza, El sonido del metal y El juicio de los 7 de Chicago