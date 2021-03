Vidas de papel: la nueva película de Netflix que te llevará a reflexionar

Netflix apuesta por el cine turco y produce Vidas de papel, un drama emotivo dirigido por Can Ulkay, que cuenta la relación entre el encargado de un depósito de residuos y un niño condenado a vivir en la calle. Después de verla, te preguntarás su realmente cuidaste a tu niño interior de sus traumas.

De qué trata la película

‘Vidas de Papel’ se ambienta en un barrio antiguo y empobrecido de Estambul, brutalmente moldeado por la emigración. Mehmet (Cagatay Ulusoy), dirige el almacén de residuos sólidos del barrio y ayuda a los más necesitados, especialmente a los niños y adolescentes que, como él, son huérfanos.

Como toda historia turca, el drama aparece cuando conoce a Ali (Emir Ali Dogrul): un niño de 8 años que aparece en un saco de basura, la ternura que despierta en Mehmet hará que sienta la necesidad de cuidarlo y buscar a sus padres, sin darse cuenta que iniciará un vínculo tan fuerte con el pequeño que le será poco fácil despegarse de él.

Quiénes son los actores

Çağatay Ulusoy, es uno de los actores turcos que debes conocer. Él es quien encarna a Mehmet, y anteriormente lo hemos visto en protagónicos en Medcezir, İçerde y El secreto de Feriha.

Por su parte, Emir Ali Doğrul es Ali; el pequeño comenzó su carrera en la serie de comedia romántica de 2018, Ege'nin hamsisi, para después aparecer en la telenovela turca Kuzgun (2019), al año siguiente.

En tanto, Turgay Tanülkü (Tashin) completa el elenco principal. El actor consagra en su trayectoria proyectos como Scapegoat, The Jackal, Not Worth a Fig y The Edge of Heaven.

‘Vidas de Papel’ es esa película turca a la que no puedes decir que ‘no' o dejar pasar de tus recomendaciones en streaming. Disponible en Netflix, es ese llamado de tu niño interno al que a veces rehuyes o no tomas en consideración, pero que si lo haces tu yo adulto estará eternamente agradecido (y tus vínculos actuales también).