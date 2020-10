Tributo a Janis Joplin a 50 años de su muerte

El 4 de octubre de 1970, el mundo del blues, el soul y el rock fue sorprendido con una lamentable noticia: la cantante Janis Joplin había muerto.

Solo hacía 15 días que los amantes del rock estaban de luto por la pérdida de Jimi Hendrix a causa de una sobredosis. Lo mismo le pasó ese día en California a aquella rebelde y joven artista, quien con su poderosa voz había pasado a ser considerada una de las más grandes vocalistas femeninas de todos los tiempos.

Joplin nació el 19 de enero de 1943, en Port Arthur, Jefferson, Texas, con el nombre de Janis Lyn Joplin. Apodada Pearl, desde niña su voz se destacó en el coro de la iglesia local y después, en su adolescencia, se unió al movimiento beat e incursionó en el blues, cantando en bares.

Junto a Big Brother and the Holding Company.

A mediados de los 60 Janis se unió en San Francisco a la banda Big Brother and the Holding Company, y en 1967 actuó con su grupo en el Festival de Monterrey, en donde dejó a la audiencia boquiabierta con una versión del emblemático blues Ball And Chain.

Este fue el comienzo de su meteórica carrera de éxitos como Piece of My Heart y Summertime, que ocuparon los primeros top ten de aquel momento. Pero por algunas diferencias, Janis abandonó la banda.

En agosto de 1969, Joplin se presentó en el Festival de Woodstock, en donde eclipsó con sus canciones a más de 100 mil personas. Un mes después, lanzó su primer trabajo en solitario, llamado I Got Dem Ol 'Kozmic Blues Again Mama!junto al grupo de Kozmic Blues Band. Aunque tuvo algunas críticas negativas fue muy bien recibido por el público.

En una presentación en TV en 1969 junto a Tom Jones

Pero paralelamente al éxito, el exceso de drogas, el alcohol y su promiscuidad –fue una de las primeras en declarar su bisexualidad– hicieron que su vida personal cayera en una profunda crisis.

Su cuerpo fue encontrado sin vida en Landmark Motor Hotel, de Hollywood, y la autopsia develó que su fallecimiento fue a causa de una sobredosis de heroína. Tenía 27 años de edad.

Sus restos fueron incinerados y sus cenizas desparramadas en Océano Pacífico.

Dos meses antes a su muerte venía trabajando en su nuevo álbum, llamado Pearl, que fue lanzado al mercado como su obra póstuma en 1971.