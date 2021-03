Toti Iglesias: "Sin tocar, no le encontraba mucho sentido a mi vida"

Después de un año escaso de rock nacional -y de todo tipo de música- en los escenarios mendocinos, marzo ha permitido el regreso paulatino de los rockeros a la provincia.

Pity Fernández, con una gira por algunos departamentos y Pedro Aznar, quien participó de la Fiesta de la Cosecha, fueron los primeros en volver a la tierra del sol y del buen vino después del largo y obligado receso.

Y este fin de semana será el turno de Toti Iglesias, el cantante de Jóvenes Pordioseros, quien llegará a la provincia este sábado para presentarse, por duplicado (sábado a las 21 con entradas agotadas y a las 00), en Foxy Live Bar (San Martín 2289 de Ciudad) junto a la banda local Lupus. "Viajo, a la mañana ensayo con la banda, veo a mi ahijada -que vive en Mendoza- hago los dos recitales y me vuelvo", adelantó a El Ciudadano el rockero, con respecto a la breve pero agitada visita a la provincia que se le viene.

Por las complicaciones y los costos de trasladar una banda 1000 kilómetros en estos tiempos, Toti no estará acompañado por los Jóvenes Pordioseros, y por eso tocará junto a los músicos de Lupus a quienes, admitió, no conoce personalmente. "Me gusta ese entrenamiento", aseguró el cantante quien, a lo largo de su extensa trayectoria, se ha presentado con infinidad de grupos distintos. "Yo ya he hecho esto, incluso antes de la pandemia. En el conurbano siempre toco con una banda que se llama Paladar Fane. Ellos hacen unos 10 temas de ellos y después subo yo y hacemos algunos de Jóvenes o de lo que sea", contó.

"Años atrás, en los que me enroscaba mucho y tenía algunos problemas, lo de tocar con distintas bandas me mantuvo bien", dijo el rockero que también aclaró: "Yo no lo tomo como un curro, yo voy a rockear y a pasar una buena gran noche, yo me lo tomo muy en serio y es un desafío ir tocando con distintos músicos. Está bueno".

Para Toti Iglesias los de este sábado en nuestra provincia serán los primeros en el 'interior' del país desde el comienzo de la pandemia. "Estuvimos tocando, hicimos como 10 o 12 recitales en el Conurbano y CABA, y salió la posibilidad de hacer algo serio en Mendoza, con un buen productor", detalló.

En cuanto a los dos recitales que hará este fin de semana, el cantante adelantó: "Vamos a hacer los temas más conocidos de Jóvenes Pordioseros, porque quiero que la gente vaya y cante y la pase bien. También vamos a hacer, como siempre, algo de los Ratones y de los Stones".

Además, Toti detalló que, a diferencia de la mayoría de los recitales, tiene armada una 'lista de temas' para el sábado. "Yo con Jóvenes no hago lista de temas. Decimos: 'Vamos con Pegado', y vamos; y lo que vaya pintando... Eso hacían Chuck Berry o los Stones en sus primeras épocas, y a mi me encanta, pero ahora hay algo armado, como para no volver tan locos a los músicos".

Por otra parte, el artista recordó los complicados meses que tuvo que vivir durante la cuarentena y comentó: "Me faltaba algo para no estar vacío, sin tocar, no le encuentro mucho sentido a mi vida". Pero más allá de las ganas de subir a un escenario, el tema económico también complicó la situación de Toti Iglesias, que reveló: "Yo lloraba y miraba la pared, porque me quedé sin un centavo y tuve amigos que me ayudaron y mi manager, pero hubo muchos músicos que la pasaron muy mal. Y yo vengo de un barrio bajo y me acostumbré, pero con mi hija se complicó".

"Yo soy asmático y en los recitales corro riesgo, pero hay que tocar", expresó el músico quien finalizó la entrevista con un mensaje: "Quiero decirle a todo el que tenga una banda que vendrán tiempos mejores y, a la gente, que apoye".