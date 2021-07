Tomás Pez presenta su disco 'El derrumbe de las grandes esperanzas'

Después de mucho tiempo ligado a la música, el cantautor mendocino Tomás Pez encontró en este presente convulsionado y cambiante la inesperada musa creativa de su disco debut, El derrumbe de las grandes esperanzas, que estará presentando este sábado, desde las 20, en la Nave Cultural (España y Maza de Ciudad), en una fecha que compartirá junto a Francisca Figueroa.

En una entrevista con El Ciudadano, el músico de 25 años contó que el álbum, que se podrá escuchar desde la semana que viene en todas las plataformas digitales, "nace del ejercicio y de la necesidad de empezar a hacer canciones centradas en lo genuino y en lo orgánico".

"Las canciones fueron mutando. Nosotros queríamos grabarlo (al disco) en abril del año pasado y se grabó en agosto (junto a Víctor Silione en Estudio Reloj de Arena). Igual, la demora estuvo buenísima, porque las canciones aisladas fueron tomando forma de obra", comentó el artista.

Además, el cantautor profundizó: "El derrumbe de las grandes esperanzas habita en la contradicción. Tiene que ver con nuestro contexto de humanidad atravesada por consignas o ideales que han caído en la abstracción y se usan para perpetuar el estado de las cosas, por eso, los sistemas se van cayendo en una especie de espectáculo al que lentamente asistimos. Y si se caen esas esperanzas, es momento de cambio, de conectar con otras personas".

Foto: Gastón Reinó

Tomás Pez explicó que su primer trabajo de estudio "busca hablar del conflicto y manifestarlo desde la belleza y la dulzura, para que disfrace y contenga muchas cosas. Es una transición de la muerte a la vida, por eso es un disco muy otoñal, porque nace de la muerte y de la necesidad de reponerse a eso. Muchas canciones nacen de un lugar oscuro, pero no tienen por qué ir ahí, por eso no van ahí. Muchos temas tienen una música alegre pero una letra oscura".

Aunque las canciones son de Tomás Pez, el cantautor destacó el "trabajo colectivo" junto a los músicos (Pablo Quiroga en batería y percusión, Javier Guajardo Cuello en bajo y Marianela Martin en coros) e invitados (Lucio Mantel, Lucas Argomedo y Cecilia García en Intento); y recalcó la importancia del reconocido guitarrista Carli Arísitide, quien estuvo a cargo de la producción artística. "Al Carli siempre lo quise en el disco, fue una cuestión que se fue construyendo muy de a poco. Yo tomaba clases con él, charlamos mucho, queríamos hacer algo juntos", dijo.

"Desde el primer momento, él me empujó a hacer el disco y simplemente decantó. Me gustaba como se manejaba, de dónde venía y lo que hacía él como guitarrista de Lisandro Aristimuño", continúo.

Más allá de todo, lo que terminó de unir al artista y el productor fue la idea musical. "Cuando yo hablaba de Radiohead, Damon Albarn o folclore, él me entendía, entonces fue una construcción genuina y muy rápida".

"Había pasado por muchas etapas musicales que no me hacían sentir genuino, pero al encontrarme con el folclore, empezó a brotar una especie de creatividad en la que me sentía cómodo, y por eso planteamos un disco que esté entre Radiohead y Raúl Carnota. Que el nylon se mezcle con la canción y que funcione. Nosotros somos folclore, pero no quería hacer folclore por folclore mismo, y ese sonido eléctrico de Radiohead me atraía mucho, porque es un lugar muy bueno para experimentar, un lugar que creo que es sincero para el arte. El folclore nuestro tiene una ascendencia africana con un ritmo bastante irregular y este rock inglés es más derecho", recalcó.

La otra gran participación de El derrumbe de las grandes esperanzas fue la de Francisca Figueroa (Spaghetti Western y Wachas Negras), quien cantó en Hornocal. "Este tema nació de forma espontánea y orgánica. Cuando hice la canción se la mostré a ella y ella se fue cantándola, por eso quise que la hiciera. Hubo posibilidad de hacer otras invitaciones, pero no fueron tan orgánicas", dijo Tomás Pez.

Ya suena 'Ausencia'

El adelanto del disco, Ausencia, ya fue lanzado en las distintas plataformas digitales como previa del show de este sábado. Sobre el tema, el artista comentó: "Nació como un tema super despojado, que buscaba ser más crudo. Después fue creciendo y vistiéndose de forma elegante. Tenía un ímpetu rockero que me gustaba y esos golpes de batería me parecía que podían inaugurar el disco. Ausencia es una canción que te pone en un lugar extraño, no es solo la batería, el bajo y la guitarra... Hay algo más".

Show en vivo

Este sábado, desde las 20, Tomás Pez compartirá un show -entradas acá- junto a Francisca Figueroa en la Nave Cultural (España y Maza de Ciudad). El cantautor aprovechará la ocasión para interpretar en vivo los temas de El derrumbe de las grandes esperanzas, junto a su banda (Pedro Vanín en guitarra, Franco Olguin en batería y Franco Mateo en bajo).

"Tocar en vivo es para lo que uno hace música, es ver que esto circula. La idea del vivo es un momento de encontrarse con el otro y de tirar esas murallas, se abre un puente entre el músico y el público", destacó el músico que también avisó: "Quedan muchas cosas por salir, vamos a sacar unas sesiones en vivo y un tema más a modo de single. La idea es poder compaginar el oficio de tocar con la búsqueda de nuevas canciones y discos. Quiero tocar todo lo que se pueda, sentir calor y materializar con el cuerpo tanto tiempo de laburo y de trabajo".