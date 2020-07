Tiny y Yatra, juntos... en ficción

El breve pero intenso noviazgo entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra mantuvo en velo a miles. Por eso, a dos meses de terminar su relación, se sigue hablando de los motivos de la ruptura entre la argentina y el colombiano.

Y para colmo, al menos por ahora, el destino parece que serguirá juntando a Tini y Yatra. Es que según confirmó la cantante pop en una entrevista con Telenoche, volverá a trabajar con su exnovio en una serie colombiana.

Cuando le preguntaron sobre sus futuros proyectos, la artista que recientemente lanzó el tema Ella dice (con Khea), reveló: “Dependemos de cómo avance todo esto. Cuando estuve de gira por Europa, que no la pude terminar porque algunos shows fueron cancelados por el coronavirus, tenía previsto el cierre de la gira en Buenos Aires. Y de acá me iba a ir directamente a Colombia a filmar una serie. Eso sigue en pie y si todo sale bien, volvería a actuar a fin de año aunque no se sabe todavía. Todo puede cambiar”.

“Dijiste Colombia y justo me das el pie porque lo asocio con una persona (Yatra)… ¿Se van a volver a encontrar?”, indagó la periodista María Laura Santillán. Ahí fue cuando Tini anunció: “Justo la serie la voy a protagonizar con él”.

Además, sobre el final de su romance con el colombiano, reconoció: “Con todo lo que está pasando en mi vida, el cambio rotundo que fue para todos también, el duelo fue distinto porque estoy todo el día con mis viejos, mi familia y pude hablar con mis amigas. Creo que me di el tiempo y el espacio para procesar lo que me estaba pasando”.