'Spider-Man No Way Home' llega a los cines mendocinos

Este jueves por fin estrena en cines la película de Marvel más esperada del año: Spider-Man No Way Home, tercera parte de la trilogía que ya entregó las cintas Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man Far From Home (2019).

Esta nueva película de la trilogía será además el sexto filme en el que Tom Holland encarnará al Hombre Araña, luego de sus apariciones en Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Más allá de la popularidad del personaje y de la importancia de la película, lo que más expectativa genera en los fanáticos -que en Argentina compraron unas 350 mil entradas de manera anticipada- es la posibilidad de ver en pantalla grande y, antes que todos, uno de los crossover más increíble de todos los tiempos.

Es que aunque no está del todo confirmado, hay fuertes rumores de que en Spider-Man No Way Home, Tom Holland se encuentre con Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores que encarnaron a Peter Parker en sagas anteriores de Spider-Man.

La trama de esta película, dirigida por Jon Watts, recuerda que, por acción del malvado Mysterio, se revela la identidad secreta de Spider-Man, lo que hace que sus responsabilidades entren en conflicto con su vida cotidiana, poniendo en peligro a su familia y amigos.

Entonces, el héroe arácnido le pide ayuda a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para que restaure su secreto, pero el hechizo abre un portal por el que ingresan los villanos de otros universos.

Y así, la película tendrá las inesperadas presencias de Alfred Molina, quien encarnó a Doctor Octopus en Spider-Man 2 (2004); William Dafoe, el Duende Verde de Spider-Man (2002); Jamie Foxx, que volverá a encarnar al villano principal de The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro (2014) y Rhys Ifans, el Lagarto de la saga de The Amazing Spider Man; entre otros.

La superproducción de dos horas y media de duración estará cargada de emoción y reapariciones, que podría tener un broche de oro con la posible reunión de tres Spider-Man distintos.

Aunque Spider-Man No Way Home finalizará la trilogía, no será la última película del personaje, ya que desde Marvel avisaron que están preparando otras tres cintas con Tom Holland en el papel del superhéroe.