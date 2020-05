Rosalía y Travis Scott se unen en 'TKN'

La popular cantante española Rosalía presentó su tercer single de 2020, titulado TKN.

Este nuevo tema de la artista de 26 años cuenta con la colaboración estelar del rapero estadounidense Travis Scott, con quien ya cantó en el remix de Highest in the room.

"Travis es un artista al que he admirado mucho desde el principio de su carrera y no me puedo imaginar un artista mejor con el que colaborar para esta canción", comentó Rosalía sobre el cantante que participa en TKN.

Además, en cuanto al tema expresó: "Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses encerrados echando de menos la libertad o el estar en comunión con los nuestros. Espero que TKN os de energía, os haga bailar y os de fuerza si estáis en momentos difíciles. Con todo mi amor".

TKN también cuenta con un video que fue grabado antes del comienzo de la cuarentena pero fue lanzado ahora.