¿Qué son las colecciones de ropa 100% digitales?

Con el asentamiento de la era virtual, los formatos de publicidad y los procedimientos de compra/venta cambiaron. No importa el rubro, ni el lugar en donde se encuentre el local o marca, todas las personas pueden acceder si cuentan con solo un teléfono, así como estés en el lugar que estés podés ver y conocer lo que la moda ofrece en alguna parte del mundo.

Es por ello, que la industria textil fue una de las que más se transformó a lo largo de los años y en especial durante la cuarentena muchos emprendedores dieron origen a la "ropa virtual, la moda para identidades digitales, en beneficio del medioambiente".

¿De qué se trata este nuevo paradigma?

El comercio de la moda advirtió que "las prendas no tienen que existir físicamente para ser vestidas y compartidas en redes sociales". A favor de la sustentabilidad, y el cuidado del medioambiente muchas marcas comenzaron a desarrollar "las primeras colecciones de ropa 100% digital".

Estos books los ofrecen como una experiencia de moda innovadora que, a la vez, reduce el impacto negativo de los desechos y "ofrece posibilidades más sofisticadas. Podés agregar un objeto estable como una cartera; o un vestido que necesita adaptarse a la figura y recrear un movimiento orgánico: esto al ser digital, podés modelar formas y customizar materialidades en tiempo real", explicó a Télam Juan Ramírez, diseñador de realidad aumentada.

A partir de esto y con la ayuda de desarrolladores tecnológicos, como los probadores virtuales, permitieron probar ropa y calzado sin necesidad de ir físicamente a las tiendas. Estas aplicaciones móviles utilizan la cámara del celular para reconocer las distintas partes del cuerpo y colocar la prenda 3D.

Procedimiento de compra

A la hora de comprar el producto, el usuario debe enviar una foto de su cuerpo completo, elegir la prenda digital y aguardar a que un diseñador edite su imagen con la ropa modelada en 3D, para poder compartirla en redes sociales.

"No desperdiciamos más que datos y no explotamos más que nuestra imaginación", destaca en su sitio web The Fabricant, la empresa holandesa de moda digital que vendió el primer vestido de alta costura a 9.500 dólares.

"Así como existen filtros digitales para el rostro, también hay librerías que escanean el cuerpo y detectan siluetas, manos, pies, para montar objetos digitales sobre el cuerpo, en este caso la ropa", explicó Johanna Jaskowska, la artista creadora del vestido que desarrolló uno de los filtros futuristas más utilizados en Instagram

La contaminación

De acuerdo con un estudio publicado en septiembre de 2020 por el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, la moda es la segunda industria más contaminante del mundo después del petróleo:

Utiliza grandes cantidades de agua

Emite gases de efecto invernadero

Genera residuos asociados a su rápido descarte.

Según sus estimaciones, "para fabricar una sola camiseta de algodón se necesitan 2.700 litros de agua potable", lo que "equivale a las necesidades de bebida de una persona durante 2,5 años".

En tanto, la problemática que se puede visualizar es la llamada "fast fashion", que es la oferta constante de prendas nuevas a precios bajos, que en consecuencia acelera el proceso de adquisición y descarte de la ropa.

Estos desarrollos innovadores como la ropa virtual, están dirigidos a una generación nueva de consumidores que participa de comunidades digitales en redes sociales en donde podrán elegir colores, formatos de acuerdo a sus gustos. Una opción clave a la hora de elegir.