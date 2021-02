Publicarán un libro con poemas y otros escritos de Jim Morrison

La editorial HarperCollins anunció que publicará un libro con escritos inéditos de Jim Morrison.

The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics se titulará el libro que mostrará otra faceta artística del fallecido cantante de The Doors.

La obra será lanzada a la venta el 8 de junio con casi todos los escritos de Morrison, quien antes de su temprana muerte el 3 de julio de 1971, ya estaba trabajando en un libro, incluso había confeccionado una lista llamada 'Plan para el libro'.

Por lo que se sabe, la publicación tendrá 584 páginas que incluirán textos ya conocidos del rockero como Horse Latitudes, The Celebration of the Lizard, Wilderness y The American Night.

En cuanto al material inédito, habrá letras de canciones que nunca fueron grabadas, escritos a mano extraídos de 28 cuadernos y unas 160 fotos familiares y dibujos.

Otros escritos interesantes que se podrán leer en The Collected Works of Jim Morrison serán la opinión del músico sobre su juicio en Miami de 1970 y el contenido de un cuaderno encontrado en París que podría ser lo último que escribió Morrison antes de morir.

El libro ya tiene su portado original y puede ser reservado a través de este link.