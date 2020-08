Fin de un ciclo: ¿por qué El Chavo del 8 se dejará de emitir en todo el mundo?

"El Chavo", la impactante tira cómica que tuvo un éxito mundial a lo largo de 40 años en todo el mundo, se ausentará de la grilla televisiva de todos los países de América Latina, desde su aparición en la pantalla chica, a comienzos de los 80´.

La telecomedia mexicana logró tener un merchandising impresionante. Historietas, jueguetes, figuritas, videojuegos, una serie animada y ¡hasta golosinas!, fueron algunos de los productos que derivaron de la puesta al aire y éxito de la serie original de Chespirito.

La reciente e inédita salida del famoso ciclo de la pantalla chica, responde a desacuerdos que hubo entre negociaciones por el pago de derechos, entre familiares de Roberto Gómez Bolaños, (conocido también como Chespirito y creador de la tira cómica que supo ganarse la simpatía y fidelidad de varias generaciones) entre otros, que configuraron el denominado 'Grupo Chespirito' y autoridades del Grupo Televisa (México).

Las últimas emisiones que se realizaron por la TV, fueron las del pasado 31 de julio.

La noticia no fue bien recibida por una de las personas que formaba parte de la telecomedia y que además era la esposa de Chespirito; estamos hablando de Florinda Meza famosa por interpretar a ‘Doña Florinda’ y ‘Popis’ en la serie.

En su cuenta de Twitter, Meza se descargó de la siguiente manera: "¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente".

Por otro lado, el hijo del actor, también hizo referencia a la triste decisión usando como canal a la red del pajarito azul: "Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", destacó Roberto Gómez Fernández.

"Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia", publicó, por su parte, la hija de Gómez Bolaños, Cristina Gómez.

Problemas económicos y legales entre Grupo Chespirito y Televisa, fueron los que dejaron fuera la pantalla chica en más de 20 países, a la emisión que hacían de ‘El Chavo del 8’.

Además la cancelación incluye otros sketches que protagonizaba Gómez Bolaños, como el caso de "El Chapulín Colorado", "El Doctor Chapatín" y "Los Chifladitos".

La emisión del enlatado de esos productos, era un recurso frecuente para cubrir espacios cada vez que se generaba algún "hueco" en la programación, debido a que garantizaba aceptables niveles de audiencia, en especial con el producto estrella, ‘El Chavo’. (ver: Video y fotos: así se veían los personajes de El chavo del 8 en su juventud)

El ciclo televisivo se metió de lleno en el corazón de millones de argentinos a lo largo de todos estos años. Los chistes, retos, situaciones cómicas, caracterización de los personajes, entre otros, forman parte hasta el día de hoy de diversas generaciones que eventualmente definen acciones, sucesos o situaciones de la vida real, con términos fueron propios de la serie.