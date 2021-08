Paula Neder presenta su espectáculo 'La Fuerza'

"Han sido días muy movidos, venimos ensayando hace más de un mes de manera intensa", exteriorizó en una charla con El Ciudadano Paula Neder, quien este jueves presentará en el Teatro Independencia (Espejo y Chile de Ciudad) La Fuerza, un recital con el que la artista mendocina cerrará etapas para iniciar nuevos caminos musicales. "Estamos preparando todo para que este muy fino desde lo técnico y desde la puesta. Estamos trabajando mucho para que quien vaya a sentarse vea una experiencia completa. Para quienes me han escuchado, la idea es que vivan algo diferente", profundizó.

En el show, que se realizará desde las 21, Paula Neder interpretará temas de Caleidoscopio e ILLA, sus dos primeros álbumes, pero además "va a ser una oportunidad para presentar canciones nuevas, del disco que va a tener un adelanto en noviembre".

"Se siente algo de bienvenida-despedida, porque estoy con un pie en Medellín. El sentimiento mío es que voy a darlo todo, porque está todo dispuesto para que lo disfrutemos. Va a haber algunos regalitos para quienes vayan a la presentación, es un poco recoger el camino", destacó la cantautora que esta vez compartirá escenario con Violeta Trujillo, quien estará interpretando los temas de su recientemente lanzado disco Inmarcesible, producido justamente por Neder junto a Leandro Lacerna. "Violeta es una artista integral, aunque es super joven, yo siento una admiración por su arte. Ella está ahí porque la admiro profundamente y me encanta que la noche empiece con su piano y su voz", opinó.

La artista explicó que el recital que presentará en el Independencia "en realidad es un recorrido por las guitarras, y termina siendo no tan acústico, porque hemos armado algo en lo que vamos a tocar casi juntos con el sonidista. Hay una búsqueda súper interesante desde el audio, que no se va a escuchar tan 'limpio'. Quien escuche, no va a escuchar solo mi guitarra y mi voz 'limpia'".

Con respecto al nombre con el que tituló a su nuevo espectáculo, Paula Neder comentó: "La Fuerza empezó siendo una letra que me mandó Melisa Budini. Ella había escrito algunos versos sobre el arcano mayor, del tarot, y yo le puse después música. La Fuerza habla de amar la impermanencia, y yo creo que lo que he experimentado artísticamente es eso. Darlo todo cada vez como si fuese la última o la primera, tiene que ver con un estado de presencia, de ahora".

Las entradas para ver La Fuerza están disponibles en Entrada Web con un valor general de $600.

El 'después' de La Fuerza

Paula Neder considera que La Fuerza será un espectáculo que servirá para cerrar ciclos y enfocarse en nuevos proyectos, entre ellos, "La Fuerza enciende tu voz, un taller virtual para mujeres". "El 25 de septiembre lo vamos a lanzar. Es un taller de canto y creación musical, nos encontramos una vez por semana, durante doce semanas, a través de zoom y ahí comparto dinámicas, juegos y diferentes espacios. Comparto entrevistas de creadoras. No hace falta que sean músicas, tuvimos una farmacéutica a la que le sirvió como despertador artístico, por ejemplo", recalcó.

Por otra parte, la cantautora tiene su nuevo trabajo de estudio prácticamente terminado, y reconoció: "El disco ya está casi listo, nos falta mezclar y masterizar, son diez canciones. Está súper intenso. Es la primera vez que estoy como productora musical de mis propias canciones. Estoy trabajando con Leandro Lacerna, que es mi hermano cósmico y que estoy produciendo con él. En este disco hay un relato mucho más personal, una historia que está contada mucho más en primera persona. Es un relato de una despedida y un renacer. Desde el audio trabajamos con muchos loops, pero tocados por personas, son súper orgánicos y a la vez suenan como máquinas, aparece la eléctrica en mí y aparece la música de raíz folclórica. Sin ser electrónico, aparecen coplas cantadas con sonidos diferentes. Nos permitimos encontrar mucha libertad".

Además, Paula prepara su vuelta a Colombia: "Voy a regresar a Medellín a tocar, a producir y a armar una base allá, igual esta 'experiencia pandemia' nos enseñó que podemos hacer planes pero todo puede cambiar... La vida es movimiento".