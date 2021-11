'Nuestro propio mundo' regresa al Teatro El Taller

Este viernes, desde las 21, se presentará en el Teatro El Taller (Granaderos 1964 de Ciudad), la obra Nuestro propio mundo, que tuvo su estreno el viernes pasado en el mismo escenario.

La pieza teatral dirigida por Gustavo Álvarez y protagonizada por Nicolás Naranjo y Laura Masuti tiene entradas generales a $500 y se pueden adquirir en Entrada Web.

Sinopsis:

Nuestro hogar es también Nuestro propio mundo, con nuestras propias reglas, nuestros propios vínculos y nuestras propias verdades... Pero un día todo eso puede cambiar.

Afuera, una ciudad destruida en un mundo dividido, distópico y violento. Adentro Javier y Sofía están en su sótano, esperando recuperar lo que tenían. Mantener la fe y la esperanza es la llave, parece no haber imposibles si están juntos, pero de repente algo cambia y todo se torna irremediablemente distinto. El despojo total los desnuda y cuando se miran a los ojos ya no son los mismos. La verdad, el amor, la seguridad, los sueños, todo es mucho más confuso ahora que ese enemigo acecha y no hace más que enfrentarlos a su propia esencia y a sus miedos más profundos.

Javier imagina y sueña como sus mejores armas para que todo vuelva a ser como antes, algún día. Sofía descorre un velo que ya no podrá volver a ponerse nunca más, y ahora ve más claramente, no solo a él, sino especialmente, a ella misma.

¿Hasta dónde serán capaces de llegar para conseguir lo que quieren? ¿Cuánto tiempo les queda? ¿Qué hay realmente ahí afuera? ¿Una vida nueva o una muerte irremediable?