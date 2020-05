Desde Netflix realizaron un anuncio a través de su blog en donde comunicó que las cuentas que se encuentren inactivas serán desactivadas. Esto represente menos de la mitad del 1% del total de miembros con la que cuenta la plataforma digital.

De esta manera, desde la empresa afirmaron que la idea es ahorrarle dinero al usuario teniendo en cuenta el costo que implica los diferentes planes.

Cuentas inactivas en Netflix: ¿cómo se darán de baja?

Desde Netflix enviarán vía email una notificación a aquellos usuarios que tengan la cuenta en desuso desde hace 12 meses. Una vez recibido este correo, el usuario deberá responder si desea mantener la suscripción o no. En caso de que no haya respuesta la empresa cancelará de manera automática la membresía.

"Pedimos a todos los que no han visto nada en Netflix durante un año desde que se unieron que confirmen que quieren mantener su membresía", afirmaron desde Netflix.

A su vez, dieron a conocer que aquellas personas que se arrepientan de desvincularse de la membresía podrán volver a suscribirse a la firma sin problemas. La idea de esta iniciativa tiene que ver con proteger la economía de los usuarios teniendo en cuenta que el plan más inferior en la plataforma tiene un costo de $199, sin contar los impuestos, mientras que el más completo es de $449.

Según datos oficiales, desde el inicio de la pandemia se han suscrito cerca de 16 mil nuevos usuarios.

El comunicado oficial de Netflix

"¿Algunas ves has tenido esa sensación de descontento cuando te has inscrito en algo y te das cuenta de que no lo has usado en años? En Netflix, lo último que queremos es que la gente pague por un servicio que no usa.

Por eso, les estamos pidiendo a nuestros miembros que no hayan visto nada en Netflix durante un año que nos confirmen si desean continuar con la membresía. Y lo mismo para quienes dejaron de usar Netflix por más de dos años. Los miembros comenzarán a recibir estas notificaciones en su email o apps esta semana. Si no confirman que desean seguir con la membresía, automáticamente se cancelará su suscripción. Pero, si después cambian de opinión, es muy fácil volver a reiniciar Netflix. Estas cuentas inactivas representan menos de la mitad del uno por ciento del total de nuestra base de miembros —solo unos pocos cientos de miles— y ya se incluyen en nuestra guía financiera.

Siempre hemos creído que suscribirse y cancelar la membresía debe ser algo fácil. Por eso, como se ha hecho hasta ahora, una persona que cancela la cuenta y luego, dentro de los diez meses, desea reiniciarla, la encontrará tal como la dejó: con los favoritos, los perfiles creados, sus preferencias de visualización y los detalles de la cuenta. Esperamos que este nuevo enfoque ahorre algo de dinero.

— Eddy Wu, Innovación de Productos"