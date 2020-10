Mike Amigorena, en las charlas por Instagram del Imperial

Por estos días Mike Amigorena es ante todo “el papá de Miel”, beba de casi 8 meses que tuvo junto a la cantante rosarina Sofía Vítola. “Antes de Miel no tenía la madurez ni las ganas de formar una familia, hacía lo que quería, pero ahora estoy disponible absolutamente para ella y Sofía. También podés estar preso en un exceso de libertad”, dice el actor y músico maipucino que es, sin dudas, uno de los actores más queridos y consagrados de la escena nacional.

Antes de la llegada de la cuarentena, Mike Amigorena encabezaba uno de los últimos grandes sucesos teatrales del país, como fue “Cabaret” junto a Florencia Peña. Ese tremendo éxito, no hizo más que confirmar que su nombre ya es un sello de calidad actoral y de ser uno de los actores más queridos por el público.

Además, se preparaba para protagonizar la famosísima pieza teatral ATR, dirigida nada más y nada menos que por Ricardo Darín, y junto a dos también super convocantes actores, como son Pablo Echarri y Fernán Mirás, pero la pandemia detuvo el estreno.

“Me reconozco como un performer, tengo un estilo que puede o no comprenderse, pero jamás me traicioné, he vivido en libertad creativa constante”, reafirma el artista nacido en Maipú.

Sobre esto y algunos temas más, estará hablando Amigorena con la gente del teatro Imperial, desde las 19.30, por @imperialmaipu.