Maldito Perro se reinventa en tiempos de pandemia

Mientras que miles de espacios culturales y artísticos en todo el mundo han cerrado de manera definitiva sus puertas a causa de la crisis económica, sanitaria y social que generó y sigue generando la pandemia; otros apuestan a reinventarse para sobrevivir.

Por ejemplo, el Maldito Perro, uno de los templos del rock mendocino, que ahora amplía su oferta a otros géneros y también a distintas expresiones artísticas con actividades que se desarrollarán con más intensidad cuando los protocolos lo permitan.

Por ahora, el espacio ubicado en Godoy Cruz (San Martín Sur 720), está ofreciendo un ciclo con distintos DJs que comenzó este mes y que, el jueves tendrá como invitado a Juan Cruz Yeif, quien en una charla con El Ciudadano comentó: "En cuanto a lo artístico, me he ido decantando por un sonido electrónico, más precisamente House, Funk y, últimamente, también he incursionado en el Progressive".

Además, el DJ de 26 años que fue residente este verano en Punta del Este, comentó: "Para el jueves, he preparado un set con lo que se escuchó en Casa Corona, de Punta del Este, en Uruguay. Ahí sonó mucho Funky House, sonó mucho New Disco, sonó mucho Afro House... A la gente le gustó mucho y se bailaba mucho".

"Eso te transporta a un lugar con playa, a un lugar buena onda, a un 'Sunset'. Mi idea es llevar un poco de eso", añadió Juan Cruz Yeif, quien puntualizó: "Tuve la suerte de compartir cabina con djs uruguayos que la rompían haciendo eso, así que voy a tocar temas de ellos, algo con muchas referencias al Funky y al New Disco de los años 60, 70 y 80. La idea es transmitirle a la gente buena vibra".