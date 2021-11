Los mejores estrenos del streaming en lo que resta del año

A lo largo del año, distintas plataformas se han ido consolidando en Argentina para ofrecer una nutrida propuesta a los usuarios y una competencia cada vez más feroz entre ellas.

Las opciones ya no solo se limitan a Netflix. Es que desde hace un tiempo, y sobre todo en este 2021, se han ido posicionando en nuestro país otros servicios como HBO Max, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ o Star+.

Y en diciembre, las plataformas preparan grandes estrenos de series y películas para tentar a nuevos usuarios y mantener a los que ya tienen. El Ciudadano eligió las producciones más destacadas que llegarán al streaming antes de que se termine el año.

El final de La casa de papel

La serie en español más popular de los últimos años tendrá su tan postergado final este mes. Desde el viernes 3, Netflix lanzará los cinco episodios que integran la segunda parte de la quinta temporada de La casa de papel.

Los capítulos finales de la serie llegarán para mostrar el éxito o el fracaso del último atraco de El Profesor y su equipo.

La primera parte de la temporada final de la tira española de Álex Pina arribó a la plataforma -el 3 de septiembre- y dejó muchos cabos sueltos que seguramente se cerrarán ahora.

And Just Like That...

Desde el 9 de diciembre, se podrá ver en HBO Max And Just Like That..., serie que será una secuela de la exitosa ficción Sex and the City, estrenada en 1998; y también de las dos películas que salieron después.

Esta nueva serie seguirá la vida de tres de las cuatro protagonistas de Sex and the City: Carrie, Miranda y Charlotte, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, quienes ahora rondan los 50 años y siguen siendo amigas.

La temporada inaugural de esta nueva tira tendrá diez episodios, en los que también aparecerán varios nuevos personajes.

La segunda temporada de The Witcher

Antes de su estreno, catalogaban a The Witcher como la sucesora de Game Of Thrones. Y aunque su primera temporada, estrenada en Netflix a fines de 2019, tuvo cierto éxito, tampoco fue el esperado por sus productores.

Para colmo, en 2020 la segunda temporada de la serie de fantasía oscura se demoró por la pandemia. Pero este mes, los nuevos capítulos finalmente llegarán a la plataforma.

Los ocho episodios correspondientes a la parte 2 de la ficción protagonizada por Henry Cavill se podrán ver en Netflix desde el 17 de diciembre.

La remake de Aquellos maravillosos años

La reversión de la serie homónima emitida entre 1988 y 1993 llega a Disney+ el 22 de diciembre.

Esta vez, Aquellos maravillosos años presenta a los Williams, una familia de afrodescendientes de clase media que vive Montgomery, Alabama, Estados Unidos.

La serie está ambientada a fines de la década de los 60' y está protagonizada por Elisha Williams, Dule Hill, Saycon Sengbloh y Laura Kariuki.

The Matrix Resurrections

A 18 años del estreno en cines de la tercera película de la saga, este 22 de diciembre se estrena en los cines The Matrix Resurrections.

El mismo día de su arribo a las salas, la superproducción que mezcla ciencia ficción y filosofía se podrá ver a través de la plataforma HBO Max.

La cuarta cinta de la saga volverá a estar dirigida por Lana Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity).

La tercera temporada de The Mandalorian

Enmarcada en el universo de Star Wars y dirigida por el reconocido Jon Favreu es probablemente la mejor y más popular producción de las que ofrece Disney+ en su plataforma.

La tercera temporada de la serie arribará al servicio con ocho nuevos episodios el 29 de diciembre.

Vale recordar que las dos primeras entregas de este western espacial que cuenta con las actuaciones de Pedro Pascal, Gina Carano y Giancarlo Esposito han recibido varios premios importantes.