Los 10 grandes estrenos de 2021

Después de un año marcado por las postergaciones y los decepcionantes estrenos por streaming, la industria del cine buscará en 2021 recuperar algo del terreno perdido.

Todas las películas que no llegaron a la pantalla grande durante 2020 compartirán una súper variada y abundante cartelera con los estrenos programados de antemano para el 2021.

Por eso, si la pandemia lo permite, vuelven con fuerza los superhéroes,los villanos, Píxar, la acción, el terror y las remakes.

En El Ciudadano, repasamos los 10 estrenos más esperados del 2021.

Relic (enero)

Para los fanáticos del terror, Relic es, sin dudas, la gran película del año.

La cinta dirigida por la australiana Natalie Erika James pasó por algunos festivales durante el 2020 y ha recibido excelentes críticas de los especialistas.

Es una historia de lazos familiares y un retrato desgarrador de la enfermedad que atraviesa tres generaciones de mujeres (Emily Mortimer, Bella Heathcote y Robyn Nevin) que se encuentran encerradas en una casa donde empiezan a suceder cosas extrañas.

Nomadland (febrero)

La cinta ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia 2020 y del Premio del Público en el de Toronto 2020 es también una de las candidatas al Oscar.

Nomadland muestra la vida de una mujer (Frances McDormand) que, luego de perderlo todo, se embarca en un viaje hacia el Oeste de Estados Unidos viviendo como una nómada en una caravana.

La película está dirigida por Chloé Zao.

Raya y el último dragón (marzo)

Disney lanza su nueva producción original en la que presenta a Raya, una heroína asiática que deberá realizar un viaje único en un peligroso mundo de dragones.

La cinta animada está dirigida por Paul Briggs y Dean Wellins.

The Many Saints of Newark (marzo)

La para muchos mejor serie de la historia, Los Soprano, tendrá su esperada remake, y su creador, David Chase, vuelve a hacerse cargo del gion.

The Many Saints of Newark mostrará la infancia y la juventud del gran Tony Soprano.

Alan Taylor dirige la película.

Morbius: el vampiro viviente (marzo)

Jared Leto se pone en la piel de Morbius, uno de los villanos más icónicos del universo de El Hombre Araña.

La película cuenta la historia de un doctor que se convierte en vampiro.

Viuda Negra (mayo)

Una de las protagonistas de las cintas de Los Vengadores ahora tendrá su propia película.

Obviamente, Scarlett Johansson se vuelve a poner en la piel de la heroína en la cinta dirigida por Cate Shortland.

Cruella (mayo)

Ema Stone encarna a una renovadísima Cruella.

La película será un spin off de 101 Dálmatas, centrada esta vez en su villana.

Cruella está dirigida por Craig Gillespie.

Luca (junio)

Píxar promete mucho con Luca, su nueva película que, bajo la dirección de Enrico Casarosa, nos invita a un hermoso pueblo al lado del mar en la Riviera Italiana.

Luca es la historia de un niño que, durante un verano inolvidable, deberá lidiar con un monstruo marino de otro mundo escondido bajo el agua.

Venom: Let There Be Carnage (junio)

Otro de los villanos de El Hombre Araña tendrá película este año.

En esta segunda parte de la saga, el personaje interpretado por Tom Hardy tendrá que enfrentarse a un personaje clásico en los cómics: Carnage, interpretado por Woody Harrelson.

Los Eternos (noviembre)

Marvel busca de nuevo al público fanático de Los Vengadores con Los Eternos, su nueva reunión de superhéroes, pero esta vez son todos personajes nuevos.

La cinta que también está dirigida por Chloé Zhao (Nomadland) mostrará la saga de los Eternals, una raza de seres inmortales que vivieron en la tierra dando forma a su historia y sus civilizaciones.

Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Barry Keoghan y Brian Tyree Henry integran un elenco de superestrellas.