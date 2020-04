Llega el festival online más grande de la historia

Aunque sea solo de manera virtual,mañana, el One World: Together at Home, organizado por Lady Gaga, la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen, reunirá a decenas de grandes artistas de distintos géneros y latitudes con el fin de honrar a los médicos y enfermeros que trabajan para combatir contra el Covid-19.

A pesar de que desde la tarde habrá shows grabados que se emitirán por las distintas plataformas digitales (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Yahoo, Amazon Prime y Apple, entre muchas otras), los espectáculos en vivo de los músicos desde sus casa comenzará a las 21 del sábado (hora argentina), y se podrá ver por redes sociales o a través de varios canales de televisión (en nuestro país TNT, Telefe, MTV y VH1, entre otros).

'Curado' por Lady Gaga, el evento virtual contará con las participaciones de referentes de la música mundial como Billie Eilish, Pharrell Williams; Stevie Wonder, The Killers, Chris Martin (Coldplay), Oprah Winfrey, Liam Payne, Taylor Swift, Usher, Andrea Bocelli, Celine Dion, Elton John, Kesha o Paul McCartney entre muchísimos más.

También habrá actores como Samuel L Jackson, Lupita Nyong'o o Matthew McConauwhey y sonidos latinos de la mano de, por ejemplo, J. Balvin, Sebastián Yatra, Becky G, Camila Cabello, Natti Natasha, Maluma, Luis Fonsi y Juanes.

Desde la web oficial del evento también invitan a quedarse en casa y exigirle a los empresarios colaborar en este momento manifestando: "La cuarentena y las pérdidas de vidas humanas generan dolor e impotencia, pero existen cosas que todos podemos hacer para vencer al coronavirus. Desde comprometerse a quedarnos en casa y lavarnos las manos, hasta pedir a los gobiernos, a las grandes empresas y a los multimillonarios que den un paso al frente. Es hora de tomar medidas. Es simple: Si todos nos comprometemos a quedarnos en casa, el virus no se puede propagar. Una vez que hayas firmado, daremos seguimiento con más acciones que puedes tomar para duplicar tu impacto. Haz la promesa: Como Global Citizen, ¡Yo me quedo en casa!".