Laura Carubín y Martín Daga llegan a Queen en sociedad

"Hemos estado tocando en eventos más chiquitos, en bares y cosas así, pero show armado, con venta de entradas y todo, es el primero después de la pandemia", le contó, entusiasmado, Martín Daga a El Ciudadano, quien este jueves, a partir de las 20.30 y en el marco del ciclo Frecuencia Local, se estará presentando junto a Laura Carubín en Queen Disco (25 de Mayo 318 de Dorrego).

Aunque cada uno tiene sus propios proyectos musicales y sus propias canciones, ambos artistas apuestan a la unión de sus proyectos, no solo a través de espectáculos compartidos, sino también a través de colaboraciones en distintos temas. "Nos hemos juntado un poco porque soy productor de ella y tenemos muchos feats, entonces decidimos unir fuerzas y hacer este show en conjunto, para que la gente pueda disfrutar de esa forma, seguro lo vamos a seguir haciendo pero eso no significa que vayamos a unir nuestras carreras o nuestros proyectos", comentó Daga, quien también destacó que desde hace un tiempo están trabajando con Laura Carubín y con otros músicos y productores de la escena mendocina: Pablo Orellano, Martín Rodríguez, Marcelo Charco, Lucas Rodríguez, Valentina Gratón, Julieta Dora (producción general) y Lisandro Borra (audiovisual).

"Estamos contentos, con muchas ganas y expectativas", afirmó el cantautor que reveló que para el concierto de mañana "tenemos más del 80%de las entradas vendidas" y avisó que la semana que viene "nos vamos a Buenos Aires a tocar, vamos a presentarnos el 15 en un bar de Palermo haciendo las canciones de Laura".

Con respecto a la dinámica del show, el también productor contó: "Empiezo yo sólo con algunas canciones mías y después se suma ella -Laura- para hacer los feats y ahí nos quedamos juntos y vamos haciendo temas de los dos". Además, en cuanto al repertorio profundizó: "Lali (Carubín) va a ser todas canciones de su último disco, mío si hay una mezcla de discos anteriores y de temas unos tres temas que voy a meter que son de mi próximo disco".

Martín Daga dijo que su nuevo trabajo de estudio tendrá "24 canciones". "Es como un disco doble, con canciones más rockeras con banda y otra parte medio acústica que es la parte que voy a presentar en el show. Los primeros doce temas ya están grabados y los otros están maqueteados", agregó.

Sin dudas, no es muy común que un artista prepare un álbum de tantos temas en estos tiempos, pero Daga explicó: "Hace mucho que estoy medio fuera de escena, escribiendo canciones para otros artristas y se me han ido acumulando canciones mías que he estado escribiendo para mí, entonces me encontré con más de 30 canciones, hice una selección con Pablito Orellano y quedaron estas".

"No es que haya decidido sacar canciones, sino que se me fueron juntado y ahora las voy a sacar", recalcó. En cuanto a fechas, Martín Daga dijo: "Quería sacar la primera parte para noviembre, pero todavía no sé. Si llegamos, buenísimo, y sino se sacará en diciembre o en enero, pero es muy posible que salga antes de enero. La otra parte seguro será para el año que viene, pero va a ser más sencilla de terminar porque es todo acústico".

Las entradas para el show tienen un valor de $500 y se pueden comprar acá.