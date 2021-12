Las mejores series que tendrán su final en 2022

'The Walking Dead' tendrá episodios de su temporada 11 en 2022.

Los meses de inactividad durante la pandemia prolongaron los cierres de varias grandes series, que iban a tener sus temporadas finales en 2020 o 2021, pero que se harán esperar hasta el año entrante.

Por eso, el 2022 significará el epílogo de algunas de las ficciones más populares de los últimos tiempos, que se podrán disfrutar a través de distintas plataformas.

Las mejores que series que terminan en 2022

Attack on Titan

Basada en un manga japonés, Attack on Titan conquistó, no solo a los fanáticos del animé, sino al público en general.

Con una historia compleja, cambiante y desgarradora, el animé se volvió un verdadero fenómeno a lo largo de sus 78 capítulos, divididos, de manera irregular, en tres temporadas y media.

Finalmente, esta serie ambientada en un mundo ficticio en el que la humanidad parece estar al borde de la extinción a causa de los sanguinarios titánes, tendrá su epílogo en 2022.

Es que los 16 episodios que completan la temporada 4 de la serie arribarán a la plataforma Crunchyroll en enero.

Según anunciaron en el adelanto oficial, el primer capítulo de la segunda parte de la entrega final se estrenará el 9 de enero.

This Is Us

Emitida en Estados Unidos por NBC y disponible en Argentina por Amazon Prime Video, This is us cuenta la vida familiar y las conexiones de varias personas que comparten el mismo cumpleaños y las formas en que son similares y diferentes.

Esta galardonada serie tendrá su sexta y última temporada en 2022. Los últimos episodios comenzarán a transmitirse de manera semanal por la televisión yanqui el 4 de enero y luego llegarán al streaming.

Better Call Saul

Una de las mejores series que tiene Netflix en su extenso catálogo estrenará su temporada final en 2022, se trata de Better Call Saul.

La precuela de Breaking Bad iba a lanzar su sexta entrega de capítulos en 2020, pero la pandemia obligó a que se prolongaran los plazos, y para colmo, Bob Odenkirk -protagonista de la serie- tuvo un pequeño infarto este año que volvió a atrasar el rodaje.

Pero ahora si parece estar todo terminado y la última temporada de Better Call Saul se podrá ver este año. De todos modos, los trece episodios que la integran serán lanzados en dos etapas: la primera a principios de 2022 y, la otra, todavía no tiene fecha de estreno.

Esta atrapante serie cuenta la transformación de Jimmy McGill en Soul Goodman, el astuto abogado de Walter White en Breaking Bad. Además, la ficción muestra los orígenes de muchos otros personajes de la historia.

The Walking Dead

Una serie que marcó una época también llegará a su final el año que viene, se trata de The Walking Dead.

A más de una década de su estreno en Fox, la ficción que muestra la vida de los sobrevivientes de un apocalípsis zombie tendrá sus últimos capítulos en 2022.

La temporada 11 de la tira que ya tiene más de 160 episodios se divide en tres partes de ocho capítulos cada uno: la 'parte A' se estrenó hace algunas semanas, mientras que la 'parte B' comenzará a lanzarse en televisión el 20 de febrero.

La 'parte C', que presentará los últimos ocho capítulos de The Walking Dead, llegaría a fines de 2022, aunque todavía no tiene fecha confirmada.

Peaky Blinders

Con un gran elenco encabezado por Cillian Murphy y una gran producción, Peaky Blinders logró retratar la historia de una de las tantas bandas criminales que surgieron en Gran Bretania en el periodo de entre-guerra.

A lo largo de cinco temporadas cortas, la serie fue recorriendo años, e incluso décadas, desde principios de los 20 hasta fines de los 40.

Ahora, la producción británica llegará a su epílogo, con una sexta temporada que tiene previsto su estreno en Netlflix para el primer semestre de 2022.

De todos modos, Steven Knight, creador de Peaky Blinders, planea cerrar la historia con una película que comenzará su rodaje en 2023.