Lanzarán un disco con material inédito de David Bowie

El 10 de enero de este año se cumplieron cuatro años del fallecimiento de David Bowie, y para recordar a quien fue uno de los máximos exponentes del rock y el pop mundial, se lanzará un disco con material inédito.

El álbum estará disponible en las plataformas digitales a partir del 16 de este mes y luego tendrá su versión física que se comercializará desde el 20 de junio.

El disco se titulará ChangesnowBowie e incluirá grabaciones de los ensayos de Bowie antes de los conciertos de 1996 en el Madison Square Garden, con nueve temas grabados y mezclados en los Looking Glass Studios de Nueva York en 1996.

El primer adelanto del trabajo de estudio es una versión del clásico The Man Who Sold the Word, que ya está disponible en Spotify, Youtube y otras plataformas de música on demand.