'La Roca' Johnson confirmó que no estará en 'Rápidos y Furiosos 10'

En una entrevista con CNN, Dwayne Johnson terminó de enterrar las esperanzas de los fanáticos al confirmar que, a pesar de los pedidos en redes sociales de Vin Diesel, no volverá a aparecer en la saga de Rápidos y Furiosos.

Además, La Roca expresó que, la publicación realizada por Diesel en noviembre en la que le pedía regresar a la franquicia, es un ejemplo de "manipulación".

"Mes sorprendí mucho por la última publicación de Vin. En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos en redes sociales, le dije de manera directa, y privada, que no regresaría a la franquicia. Fui firme, pero amable, y dije que siempre apoyaría al elenco, pero no hay manera de que yo regrese", comentó Johnson.

El actor que viene de formar parte del elenco de Red Notice lanzó: "La publicación de Vin es un ejemplo de su manipulación. No me gustó que mencionara a sus hijos, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Hablamos meses atrás sobre esto y llegamos a un acuerdo claro. Todo este tiempo, mi meta fue terminar este increíble viaje con la franquicia Rápidos y Furiosos con gratitud y gracia. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas".

Por su parte, en redes sociales, el actor que encarna a Dominic Toretto en Rápidos y Furiosos, había manifestado: "Te dije hace años que que cumpliría la promesa que le hice a Pablo (Paul Walker). Le prometí que alcanzaríamos y manifestaríamos el mejor final para Rápidos, que es el 10. Lo digo desde el amor... pero tienes que estar ahí, no dejes la franquicia inactivo, tienes un papel muy importante que interpretar. Hobbs no puede ser nadie más. Espero que estés a la altura de la ocasión y cumplas tu destino".

Pero finalmente, La Roca no estará en Rápidos y Furiosos 10, la cinta que tiene fecha de estreno para 2023 y que promete cerrar la saga de una vez y para siempre.