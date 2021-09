La Mono 'se saca las ganas' de presentar 'Anomalía' en Mendoza

A fines de 2019, La Mono, banda integrada por Gaspar Benegas (guitarra y voz), Ramiro Naguil (batería) y Lucas Argomedo (bajo), lanzó Anomalía, su segundo álbum de estudio, que planeaban presentar con una gran gira nacional. Pero a principios de 2020 llegó la pandemia para cancelar todo tipo de shows en vivo. "El disco salió, hicimos una presentación en Buenos Aires y después fuimos a hacer una fecha a Córdoba, tocamos en El Bolsón, en General Roca y ya nos agarró la pandemia, o sea que se tocó cuatro shows. No alcanzamos a hacer el ablandamiento en vivo, de hecho, a muchas canciones ni siquiera las pudimos tocar en vivo", reveló Benegas en una entrevista con El Ciudadano.

Pero a casi dos años de su lanzamiento y con el tercer LP de la banda en gestación, por fin Anomalía tiene su merecido tour, que en realidad es una especie de presentación-despedida. "La gira nacional de ese disco no se pudo hacer, así que ahora le estamos metiendo todas las fichas, girando en unas condiciones en las que nunca habíamos girado. Y está bueno porque no sólo vamos a girar a ciudades, sino también a pueblos. La banda creció mucho sin que tocáramos en este tiempo, así que nos estamos encontrando con mucha gente que nos viene a ver por primera vez", destacó el también guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La Mono en acción

"Hicimos ocho shows y nos quedan muchos más por delante", se entusiasma el vocalista de La Mono que arribó a Mendoza hace algunos días para dar una clínica de guitarra y, también, para interpretar las canciones de Anomalía el sábado desde las 21 en Foxy Live (San Martín 2289 de Ciudad) -junto a Bendita Úrsula- y el domingo en el Teatro Roma (Yrigoyen 280 de San Rafael). Sobre el repertorio, Gaspar Benegas puntualizó: "Vamos a hacer los temas del disco, también hacemos algunas canciones más 'de culto' de Los Fundamentalistas y de Los Redondos, que es lo que la gente quiere... y les vamos a dar el gusto, después de tanto tiempo sin vernos".

Además, con respecto al show en la capital de nuestra provincia, el guitarrista que integró Las Manos de Filippi dijo: "Vamos a ver si tocamos el tema Foxy, de Hendrix, para hacerle honor al lugar".

Anatomía de 'Anomalía'

Desde sus primeros acordes como grupo, La Mono tuvo una búsqueda sonora bastante particular, surgida de las experiencias de cada uno de los músicos en sus otros proyectos, pero también de las bandas que los marcaron en su adolescencia.

Experimento (2016) fue la primera muestra de lo que podía dar el grupo que con el potente Anomalía parece haber terminado de encontrar su identidad. "Cada vez tiene más identidad la banda. Igual, no hay porqué renegar de las influencias, si me dicen que mi guitarra se parece a la de Tom Morello, me pongo feliz, porque es la música que escuchamos desde adolescentes y que nos salen desde el corazón, igual que los Red Hot. De todos modos, creo que cada vez La Mono suena más a La Mono", opinó Gaspar Benegas.

Además, Anomalía tiene un detalle bien ricotero: "El arte gráfico lo hizo el Indio Solari, que nos dio cuatro ilustraciones, de las que solo usamos una, por ahora, la de la tapa. El disco salió en formato digital pero también lo queremos sacar en formato físico, en CD, donde van a estar las otras ilustraciones. Tampoco es tanta la gente que consume los discos, pero creo que hay gente que nos sigue y que le gusta el CD, también gente de pueblos para la que internet no es tan accesible", detalló el guitarrista nacido en El Bolsón.

De cara al próximo álbum del grupo, que quedó en stand-by durante la gira, el músico avisó: "Va a ser un disco más fácil de escuchar para el público general, pero no estoy seguro de nada. De tiempo tampoco tengo límites, porque no me gusta ponerle límites a lo artístico, al proceso creativo. La idea optimista es meterle a full en el verano, para tener a principios del año que viene el tercer disco de La Mono".