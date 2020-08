La crítica situación que atraviesa no solo la provincia de Mendoza y el país, sino el mundo entero debido a la pandemia de coronavirus, no hecho más que alimentar las desigualdades económicas, sociales y políticas en las que vivimos inmersos.

Sin lugar a dudas, las restricciones de la cuarentena han afectado a innumerables sectores de los sociedad y una de las actividades más afectadas es la de los músicos, sobre todo los que se desempeñan por cuenta propia ya que hace 5 meses que están sin trabajo.

A raíz de esto, El Ciudadano dialogó con Matías Zambroni, autor y compositor mendocino, oriundo de Guaymallén, que vive de la música desde hace 18 años y que nos contó la cruda realidad que atraviesa esa actividad en la provincia.

Zambroni cuenta con una amplia trayectoria en el ambiente musical: fue cantante cuando tenía 23 años de la popular banda de cuarteto 'Rapapa' y grabó 3 discos con la productora Sony. También vivió en Buenos Aires, donde grabó su primer disco solista; participó del “Soñando por cantar” representando a Mendoza y estuvo de gira con Valeria Lynch. Toda su vida ha vivido de la música tocando en festivales, vendimias y eventos a nivel provincial y nacional. Además, desde hace 4 años es productor y tiene su propio estudio de grabación, donde se dedica a la producción de artistas, escribir letras y dar clases como profesor de música.

¿Qué negociaciones están haciendo con el Gobierno provincial? ¿Les han dado alguna respuesta?

Consultado sobre este tema, Matías contó: “La negociación que estamos realizando los artistas independientes de Mendoza (ya que no están representados por ningún sindicato) es para que el Gobierno apruebe el protocolo que presentamos desde hace varios meses y que tiene que ver con los shows en vivo en los pequeños lugares, no hablamos de shows en eventos o fiestas porque sabemos que eso no sería posible por lo menos, creemos, hasta el año que viene, pero sí de que nos den la posibilidad de reactivar una parte de nuestro trabajo”, aseguró el artista.

¿Cuál es tu situación laboral actual y la de los músicos mendocinos?

“La situación de los músicos es realmente crítica. Son muchísimos meses sin poder trabajar y sabemos que seguramente van a ser muchos más y no se ha brindado ningún programa de ayuda real para todos los músicos; no se ha hecho un censo para saber quiénes son los músicos profesionales de la provincia y que de esta manera, se los pueda ayudar de alguna forma para mitigar todo el daño económico que nos está provocando esta situación. Los que vivimos al 100% de esta profesión la estamos pasando muy mal”.

¿Qué hacés para rebuscártela en esta situación?

“Soy profesor de música, recibido en el 2012, y ahora estoy dando clases es mi estudio de grabación y con eso estoy pudiendo subsistir. Pero la realidad de otros compañeros que no tienen esta posibilidad es mucha más compleja y están haciendo realmente cualquier cosa para tener algún ingreso, que incluso a veces no tiene que ver con la música”, explicó el compositor mendocino.

¿Cómo es el futuro venidero de la actividad?

“La verdad que vemos un futuro muy complicado si no podemos volver a los escenarios. Y la otra parte que tiene que ver con los shows vía streaming o plataformas en las que se están haciendo shows virtuales para poder recaudar y cobrar una entrada, es algo que tal vez pueda llegar a funcionar en el futuro pero hoy en día no está al alcance de todos los artistas y menos de los que no son tan conocidos. Entonces es complicado este futuro incierto que se nos viene”, sostuvo el cantante guaymallino.

¿Qué crees que va a pasar con el posible retroceso de fase en Mza, teniendo en cuenta que cerrarán bares, restaurantes, etc?

“Creo que si hay un retroceso de fase puede traer consecuencias sumamente graves y terminales. No solamente en la producción nuestra sino en todas las producciones; todos estamos afectados de la misma manera por esto, algunos más y otros menos, pero considero que esta situación va camino a una disconformidad de la gente, que ya no aguanta más”, manifestó Matías.

Y agregó: “La realidad es que los que somos trabajadores independientes, el que tiene una pyme, un negocio, o el que aporta (como yo) como monotributista, hoy en día está desamparado totalmente y en una situación que si siguen con esto adelante y no buscan una manera de solucionarlo o reabrir las cosas, creo que todo va a terminar muy mal”, concluyó el músico.