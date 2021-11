'La casa Gucci': la historia de la 'viuda negra' de la moda

Ridley Scott, el director que culpó a los "millenials" del fracaso comercial de su más reciente película, El último duelo, dirige el gran estreno de la semana en los cines argentinos.

La casa Gucci es un drama policial inspirado en la historia de poder y ambición detrás de la familia Gucci, creadora de un verdadero imperio de la moda italiana. La película es una adaptación del libro de Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, publicado en 2000.

La trama de la cinta, de dos horas y media de duración, gira en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció sin vida por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la viuda negra de Italia.

Protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, la película también cuenta con las actuaciones de Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek, Jack Huston y Alexia Murray.

Además del gran elenco, La casa Gucci tiene una estética que ayuda a narrar una oscura trama de venganza, moda y glamour.