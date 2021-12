Joan Manuel Serrat se retira de los escenarios en 2022

El cantante español Joan Manuel Serrat anunció en una entrevista con el diario El País, que se retirará de los escenarios en 2022; y lo hará con una gira con la que recorrerá ciudades de todo el mundo.

"Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría", declaró el artista.

El último tour de Serrat se titulará El vicio de cantar 1965-2022, comenzará el 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York y culminará el 23 de diciembre en Barcelona.

Este martes 8, el músico dará a conocer todas las fechas de su última gira, que seguramente pasará por algunas provincias de nuestro país.

En la entrevista en la que anunció su retiro de los escenarios, el cantautor de 77 años, explicó que su intención es despedirse de "de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años".

"Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré, no a la francesa, sino como corresponde", detalló.

"Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente", dijo también el artista catalán.