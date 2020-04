HBO 'libera' series para ver gratis en abril

Para motivar a la gente a quedarse en casa durante la cuarentena, HBO ofrecerá, durante todo el mes de abril, la posibilidad de ver de manera gratuita algunas de sus series más populares.

The Outsider, Watchmen, His Dark Materials, Avenue Five, Euphoria y toda la primera temporada de Prófugos son los contenidos que habilitará sin cargo en su plataforma el popular canal creador, por ejemplo, de Game Of Thrones.

Aunque muchos portales aseguraban que HBO también iba a 'liberar' todas las temporadas de The Sopranos -considerada por muchos la mejor serie de la historia- oficialmente, el canal no ha informado nada y, por ahora, tampoco está disponible en la plataforma.

Para acceder a los contenidos que serán gratuitos durante abril, los usuarios solo necesitan registrarse en la página HBOlatam.com.