Estrena el documental 'Con nombre de flor'

Mañana estrena a través de la plataforma Cine.ar Con nombre de flor, un documental dirigido por la mendocina Carina Sama que cuenta la apasionante vida de Malva, una travesti de 95 años nacida en Chile.

“El 2 de mayo de 2014 estrenamos Madam Baterflai y, esa noche, la gente de Diversidad Sexual me trajo un libro que se llama Mi biografía, que era la autobiografía de Malva. Me dijeron: ‘Este es tu próximo documental’”, recordó en diálogo con El Ciudadano la cineasta sobre el filme que participó en varios festivales de todo el mundo y que iba a formar parte de la grilla del GRABA 04, organizado por la Nave Universitaria de nuestra provincia.

En Con nombre de flor, Malva visibiliza la lucha trans desde mediados del siglo XX, y eso, inevitablemente, motivó a Carina Sama a llevar adelante el proyecto. “La edad promedio travesti en Argentina, aún después de la Ley de Identidad de Género, es de 35 años... Encontrar una travesti de noventa y pico era ‘el minotauro’. Entonces ahí había una historia para contar, porque había muchas cosas de las que no se sabía nada”, comentó la cineasta.

Y claramente Malva tenía muchas cosas para contar: fue cocinera, escritora, vestuarista, cruzó la cordillera de Los Andes a pie (“cuál San Martín pero al revés”, bromeó Sama); vivió en varios lugares y fue defensora de los derechos de la comunidad LGBT+.

Más allá de lo interesante de la historia, Carina sentía que, para que el documental se pudiera realizar, Malva “tenía que tener ganas de contar y de darme acceso”. “Y me parece que mi acento menduco me dio el acceso, porque ella se sentía mendocina”, aseguró la directora, quien también añadió: “Era una tras otra la catarata de anécdotas completamente nuevas para mí. Era como cuando vez una buena película, pasaba horas y horas hablando con ella”.

“A mí ella me cambió”, reconoció la cineasta que estuvo reuniéndose eventualmente con Malva durante aproximadamente un año, en el que también fue descubriendo su día a día.

Una semana antes de comenzar con la película, la protagonista falleció. “No me dí cuenta que Malva podía irse en cualquier momento, porque la veía tan viva, tan activa, que no me daba cuenta que ella ya había sobrepasado sus límites... Me pasó eso”, se lamentó Carina Sama.

A pesar de todo, la cineasta - con la fundamental colaboración Marlene Wayar- terminó dándole forma a Con nombre de flor. “Yo hice una prueba de cámara nada más y todo lo que quedó era material de investigación que a mí me daba ciertas pautas. Después, sin la ayuda de Marlene, yo no me hubiera dado cuenta de un montón de cosas”, dijo.

Como muchísimos otros proyectos cinematográficos, este documental no pudo tener su estreno en cines culpa de la pandemia. “Tenía una hermosa fecha (de estreno), que era el 20 del 02 del 2020, a las 20 horas, en el Cine Gaumont, era maravilloso. Pero cerró el cine por refacciones, y lo pasamos para fines marzo... ¡chan!”, contó Carina Sama.

Después de varios meses de espera, la película finalmente se presentará mañana -con subtítulos para sordos- por Cine.ar, donde se podrá ver durante una semana de manera gratuita. Posteriormente, se ‘mudará’ a otra plataforma. “Más adelante, pensando en una nueva normalidad, el sueño sería pasarla en algún autocine adaptada para ciegues y sordes. Me encantaría que se pudiera pasar en el autocine del Challao”, concluyó la directora.