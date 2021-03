El sábado se celebra la primera Vendimia 'virtual' de la historia

Aunque será completamente distinta a todas las anteriores y no quizás no tenga la misma "magia", la Fiesta Nacional de la Vendimia tendrá este sábado su particular edición 2021.

Obviamente, y a causa de la pandemia, la celebración más importante de los mendocinos no se realizará de manera "presencial" en el Anfiteatro Frank Romero Day, sino con una megaproducción audiovisual que se elaboró en distintos puntos de la provincia y que se estrenará este sábado.

Historias de Vendimia llegará en simultáneo, a partir de las 22, a 55 países y se podrá ver también en diversos Puntos Vendimia, que son teatros, casinos, cines, espacios al aire libre y otros lugares de Mendoza. "Esta va a ser una oportunidad única de mostrar Mendoza al mundo"., aseguró la Ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, en el comienzo del rodaje del filme, en enero.

Además, la funcionaria explicó: ""La Vendimia siempre se acotaba al hecho artístico del teatro Griego, y esto nos está dando la posibilidad de mostrar un viñedo o un cosechador, e ir a una finca... federalizarla". "Estamos seguros de que esta es la producción audiovisual más importante que se ha generado en el mundo en homenaje al vino", añadió.

Esta película que cuenta con la participación de decenas de artistas mendocinos y que se rodó en seis burbujas, cerrará un calendario vendimial atípico, marcado por eventos virtuales.

Tráiler oficial de Historias de Vendimia