El Microcine Municipal ofrece ciclos gratuitos en mayo

Este mes, el Microcine Municipal David Eisenchlas (9 de julio 500 de Ciudad) ofrecerá cinco interesantísimos ciclos de cine que se podrán ver con entrada libre y gratuita.

De martes a sábados, desde las 20, se exhiben distintas "películas de culto" de géneros bien variados: Cine asiático de artes marciales (martes), Cine de Gaspar Noé (miércoles), Japonais Noir (jueves), Cine de terror y fantástico (viernes) y 'especiales' (sábado).

Los cupos son limitados y por orden de llegada, respetando los protocolos sanitarios actuales.

Cartelera

Ciclo de cine asiático de artes marciales

A toda acción se llama este ciclo presentado por El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA y Yaksok (grupo difusor de cultura asiática).

Martes 11 – The yellow sea/ Mar amarillo – Dirigido por Na Hong-jin (Corea del Sur) – 2010 – Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien. Es su último recurso para cubrir las necesidades de su familia. Conoce pocas cosas sobre su víctima, pero nunca hubiera imaginado que acabaría siendo engullido por un engranaje criminal.

Martes 18 – The night come for us / La noche viene por nosotros – Dirigida por Timo Tjahjanto (Indonesia) – 2018 – Ito, un hombre que trabajaba para la mafia, tendrá que proteger a una joven y escapar de su anterior banda criminal en una violenta batalla en las calles de Jakarta.7

Martes 25 – 13 assassins / 13 asesinos – Dirigida por Takashi Miike (Japón) – 2010 – En el Japón feudal, el ascenso al poder del joven y sanguinario Lord Naritsugu supone una seria amenaza para la paz. Afligido por esta cruel y despiadada violencia, el oficial Sir Doi llega a un acuerdo con el samurái Shinza Shimada para que le ayude a acabar con el tirano. El samurái, tras reunir a un selecto grupo de guerreros, decide tenderle una emboscada a Lord Naritsugu.

Ciclo de cine de Gaspar Noé

El Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA presenta un especial de Gaspar Noé, guionista y director de cine argentino radicado actualmente en Francia, lugar donde estudió cine y ha realizado la mayoría de sus largometrajes.

Miércoles 12 – Enter the void (2009) – Oscar y su hermana Linda viven desde hace poco en Tokio. Él sobrevive traficando con drogas, ella trabaja como stripper en un club nocturno. Durante un forcejeo con la policía, Oscar cae herido tras un disparo. Aunque muere, su espíritu, fiel a la promesa de no abandonar a su hermana, rechaza abandonar el mundo de los vivos. Su espíritu vaga ahora por la ciudad y sus visiones son cada vez más caóticas.

Miércoles 19 – Love (2015) – Un primero de enero por la mañana, el teléfono suena. Murphy se despierta junto a su esposa y su hijo de dos años. Escucha el mensaje, la madre de Electra, muy inquieta, le pregunta si tiene noticias de su hija que está desaparecida. Teme que le haya sucedido algo grave. A lo largo de un día lluvioso, Murphy se encuentra solo en casa, recordando su historia de amor más grande; dos años con Electra. Una pasión llena de promesas, juegos, excesos, errores…

Miércoles 26 – Climax (2018) – A mediados de los ’90, 20 jóvenes bailarines de danza urbana se reúnen para varias jornadas de ensayos durante tres días en un internado en desuso situado en el corazón de un bosque. Cuando terminan su último baile común, celebran con una fiesta alrededor de una gran fuente de sangría. Descubren que la sangría de la cual bebieron había sido adulterada, pero no saben por quién o por qué. Pronto, la atmósfera se vuelve eléctrica y una extraña locura los atrapa, convirtiendo su exultante noche en una pesadilla.

Ciclo Cineclub Stocco (Japonais noir)

El Cineclub Stocco con la coordinación del Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA organiza el ciclo de películas del género Japonais noir. Este género utilizará la comedia, el western, jóvenes rebeldes y el cine yakuza para narrar historias crueles de culpa y desesperación que retratan el desolador panorama de la sociedad japonesa en la etapa de posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Jueves 13 – Kuroi Kawa / Río Negro – Dirigida por Masaki Kobayashi (1957)- Nishida, un estudiante pobre, se instala en una miserable pensión, situada cerca de una base aérea estadounidense. La casera es una viuda acostumbrada a la vida de los bajos fondos. La prostitución y el mercado negro son las constantes de la zona y de la vida de sus habitantes.

Jueves 20- Kawaita Hana / Flor Pálida – Dirigida por Masahiro Shinoda (1964) – Muraki es un yakuza recién salido de la cárcel. Hastiado con el rumbo que ha tomado su organización, conoce a Saeko, una enigmática joven interesada en el juego y las sensaciones fuertes.

Jueves 27- Koruto Wa Ore No Pasupoto – Dirigida por Takashi Nomura (1967) – Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza.

4. Ciclo Terror en el Terroir (terror y fantasía)

La productora Argentina Cine junto al Centro Mendoza Audiovisual CeFilMA invita al ciclo Terror en el terroir (la tierra del vino) especial Terror Córdoba Festival de Cine, festival internacional exclusivo de los géneros de terror y fantástico, que da pantalla a producciones independientes, así como también a referentes del cine nacional e internacional. El ciclo ofrecerá películas cada viernes de mayo.

5. Ciclo de sábados especiales

Sábado 8 – Loro (Italia) – Dirigida por Paolo Sorrentino (2018) - Biopic sobre Silvio Berlusconi, narra una historia de ficción, a partir tanto de diversos eventos personales y políticos como de hechos “probables o inventados”.

Sábado 15 – El caso Frizt Bauer (Alemania) – Dirigida por Lars Kraume (2015) – Doce años después del final de la era nazi, lo que la mayoría de los ciudadanos alemanes quieren es dejar atrás los horrores experimentados. El fiscal general Fritz Bauer (Burghart Klaußner) se ha comprometido con la detención de aquellos que participaron en el crimen nazi.

Sábado 22 – El concierto (Rusia) – Dirigida por Radu Mihaileanu (2009) – En tiempos de Brézhnev, Andreï Filipov, el mejor director de orquesta de la Unión Soviética, estaba al frente de la célebre orquesta del Bolchoï, pero fue destituido al negarse a despedir a los músicos judíos, entre los que estaba Sacha, su mejor amigo. Treinta años después, sigue trabajando en el Bolchoï, pero como hombre de la limpieza. Un día en que se queda trabajando hasta muy tarde, descubre un fax dirigido al director del Bolchoï, en el que el Teatro del Châtelet invita a la orquesta a dar un concierto en París.

Sábado 29 – A bittersweet life / Una amarga vida (Corea del Sur) – Dirigida por Kim Jee-woon (2005) – Sunwoo no es sólo el gerente de un hotel, también es la mano derecha de un mafioso local llamado Kang. El día que éste le ordena que vigile a su prometida, de la que sospecha pueda estar viéndose con otro hombre, su suerte cambiará fatídicamente. Enamorado en secreto de la chica, Sunwoo decide perdonar la vida de su amante aunque eso provocará las iras de su jefe, con consecuencias extremas y dolorosas.