El elenco de 'La niñera' se reunirá de forma virtual 

Por iniciativa de Fran Drescher, creadora y protagonista de La niñera, el próximo lunes, el elenco de la serie se reunirá de manera virtual para hacer una lectura del primer capítulo.

Según contó el portal Variety, el reencuentro será a través de la plataforma Zoom, y se podrá ver en el canal de Youtube de Sony Pictures el lunes 6.

"La risa es la mejor medicina, por eso, en estos tiempos difíciles, Petah ( Marc Jacobson, cocreador de la ficción) y yo pensamos que sería genial juntar a todo el elenco de La niñera para una lectura virtual del capítulo piloto", manifestó Descher.

Además, quien interpretó a Fran Fine durante las seis temporadas que duró la sitcom (entre 1993 y 1999), expresó: "Es una actuación única hecha por la pandemia, para nuestros fans de todo el mundo que en este momento están estresados, en aislamiento y necesitan algo lindo. A todos nosotros nos ayudó a levantarnos un poco el ánimo y esperamos que a ustedes también".

¿Quiénes participarán?

Fran Drescher (Fran Fine), Charles Shaughnessy (el señor Sheffield), Daniel Davis (Niles), Lauren Lane (C. C. Babcock), Nicholle Tom (Maggie), Benjamin Salisbury (Brighton), Madeline Zima (Grace), Renee Taylor (Sylvia) y Rachel Chagall (Val). Así como también Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, y Jonathan Penner. James Marsden es el único actor del elenco original que no estará.