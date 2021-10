Edu Schmidt cierra la Feria del Libro con un taller y un show

En su vuelta a la presencialidad, la Feria del Libro de Mendoza vislumbra una fusión entre la literatura y la música. Bajo el nombre Letras que suenan, el festival que comenzó el 22 de este mes y que se podrá disfrutar hasta el domingo en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610 de Ciudad) ofrece una grilla con muchas presentaciones de libros y charlas, pero también con gran cantidad de espectáculos y actividades musicales.

"Está darle una importancia literaria a las canciones, creo que hay algo de la música en nuestra literatura", le comentó a El Ciudadano Edu Schmidt, uno de los tantos músicos que pasará por esta Feria del Libro.

Además, el artista analizó: "Me pasaba que me gustaba leer y pensé que me iba a leer todo en la cuarentena, pero al final no leí mucho porque las redes sociales y todo eso nos están consumiendo mucho. Que la feria tenga sus cosas al aire libre me parece que le da al leer otra cosa y plantea que no tiene que ser en un lugar cerrado ni nada de eso, sino que también se puede leer al aire libre".

El domingo, el polifacético cantautor dará un 'Taller de canciones' a las 16.30 en la Sala Uspallata (inscripciones acá) y luego, desde las 19, hará un espectáculo en el Escenario Exterior.

"Al taller lo vengo haciendo desde hace varios años, con distinto tipo de gente. No hace falta tener conocimiento musical. Si tienen instrumentos los pueden llevar. Escuchamos canciones, las analizamos y hacemos una canción entre todos en formato taller. En esta ocasión, si está llena la sala, vamos a hacer una canción de 70 personas, algo bastante loco", comentó el artista.

En cuanto al recital, Edu Schmidt adelantó: "Presento Croto, que es mi último disco, y también temas míos y de Árbol. Para mí está bueno que sea al aire libre, para que la gente esté ahí".

"Vine en plan solo set, pero acá se termina armando la banda. Seguro que voy con otro violero, yo traje violín y el charango también", detalló el cantautor, quien por otro lado habló sobre su nuevo álbum, que contiene ocho canciones en las que fusiona rock, ska, folklore y otros géneros. "Algunos temas ya los venía haciendo, pero sin dudas es el disco que menos he tocado. Salió en plena cuarentena", explicó.

La visita a Cuyo de Edu Schmidt también incluirá "dos fechas en dos bares de San Juan: Cuero Santo y Don José". "Íbamos a hacer otra fecha en Mendoza, pero nos parece que está bueno que vayan todos a la feria, al aire libre y gratis", destacó el artista, que avisó que seguramente su próxima visita a la provincia sea con su otra propuesta artística en la que "combino gastronomía y música". "La idea es venir a cocinar y tocar, para que durante un show mío, la gente pueda degustar mi comida. Estaría bueno hacerlo en una bodega o en un bar. Eso seguramente será para la próxima", finalizó.