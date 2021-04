Daniel Quiroga presenta 'Pollo picante', su nuevo estreno

Ni bien se flexibilizó la cuarentena y se comenzaron a permitir espectáculo culturales, Daniel Quiroga aprovechó para estrenar, a fines del año pasado, su unipersonal Cuentos infantiles para adultos, que rápidamente tuvo muy buena repercusión en el público local.

Y ahora, el destacado actor mendocino presentará un nuevo espectáculo inédito titulado Pollo picante.

La primera función de la obra será el sábado, desde las 21.30, en el Teatro Independencia (Espejo y Chile de Ciudad).

Las entradas tienen un valor de $500 y se pueden adquirir en boletería o a través de EntradaWeb.com.ar.

Sobre Pollo picante: A través de un impactante trabajo corporal, el unipersonal clown cuenta la historia de Román, un hombre que no es feliz. Está cansado de su trabajo y de su vida cotidiana. Algo le falta, algo que perdió cuando era tan solo un niño. No está completo y la insatisfacción reina sus días. Carece de aquello que lo hacía destacarse, ser pleno y feliz: su rebeldía.

"Es una forma de volver a mis raíces ya que comencé mi trabajo como mimo. Allí es donde me sentía cómodo, porque el texto me costaba, aún me cuesta, pero a diferencia de antes, ahora lo disfruto. Volví a mi naturaleza y Román tiene mucho de mí cuando tenía siete u ocho años y jugaba en mi mundo de fantasía", comentó el actor sobre su nueva obra.