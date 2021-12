Confirmado: los escarabajos tienen sexo oral antes de aparearse

Conocer los secretos y curiosidades de la enorme diversidad de seres vivos que habitan el planeta puede ser emocionante y hasta divertido si se compara este saber con los hábitos humanos. Si hay algo que todas las especies tenemos en común es que necesitamos reproducirnos, y a veces hasta hay similitudes en las maneras de hacerlo.

Un informe recientemente publicado por el New York Post revela un dato curioso sobre los escarabajos Platyope mongolica, también conocidos como escarabajos negros de Mongolia: el macho usa su 'palpi maxilar', es decir su boca, para excitar el área genital de la hembra y así dar inicio a la copulación.

Según detalla el estudio presentado por los investigadores de la Academia China de Ciencias Agrícolas, la hembra escarabajo dará la señal de aval al intento de apareamiento levantando sus caderas para dar paso al acto.

Su ritual reproductivo consiste, entonces, en cuatro pasos: el macho persigue a la hembra, realiza el contacto oral, luego se monta y, finalmente, usa sus genitales para consumar la cópula.

No obstante, esta seguidilla virtuosa no se da en todas las ocasiones, de acuerdo a lo explicado por el texto disponible en la revista Ecology and Evolution. En caso de que la hembra no esté satisfecha con el desempeño del macho al momento del sexo oral, interrumpirá el proceso y seguirá en busca de su pareja reproductiva.

Todas estas conclusiones fueron extraídas de un experimento en el que los científicos pudieron analizar ciertos aspectos relacionados a la conducta sexual de los escarabajos. En una de esas pruebas, quitaron el palpo maxilar de los machos para evaluar si el cotejo se desarrollaba con normalidad. "Los resultados mostraron que la duración de la cópula disminuyó significativamente después de la extirpación de los palpos maxilares de los machos", concluyeron.