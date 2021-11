Con los grandes saxos de América, vuelve el Mendoza Sax Fest

¡Atención saxofonista, amantes del instrumento y público en general!: este fin de semana se celebrará en Mendoza la segunda edición del Sax Fest, un festival sin precedentes en Argentina que tendrá este fin de semana su segunda edición con la participación de varios referentes del instrumento a nivel nacional y mundial.

A lo largo de cuatro días -desde el viernes 19 hasta el lunes 22- habrá diversas Master Class y talleres en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén), shows en distintos teatros y espacios de la provincia y hasta noches de "after".

"Esta es la segunda edición del Festival Internacional Mendoza Sax Fest. La primera edición la hicimos en julio del 2019: fue una prueba piloto que superó todas nuestras expectativas, porque pudimos traer a gente de distintas universidades y terminamos de confirmar la necesidad de la existencia del festival con Mauricio Agüero -el otro organizador- quien trajo desde Estados Unidos estas ideas, porque no se habían hecho en el país festivales de esta magnitud", le contó a El Ciudadano Emilio Spitz, organizador del encuentro.

"En esta edición vamos a indagar en los tres géneros principales del saxo: el jazz, el clásico y el tango y la música argentina", detalló el saxofonista mendocino, quien indicó que, este año, el festival tiene: "Tres objetivos principales". "El primero es el educacional, en principio de Mendoza y de Cuyo, pero con la idea de que haya saxofonistas de toda Latinoamérica".

El segundo objetivo del encuentro será "socio cultural, porque hacemos distintos conciertos. En esta edición hacemos tres conciertos abiertos centrados en los tres géneros que vamos a abarcar: dos en el Teatro Mendoza y uno en la Nave Universitaria. Además vamos a hacer tres noches de after en la Bodega Arizu".

"El tercero de los objetivos tiene que ver con la difusión del instrumento, por eso hacemos mucha publicidad en el festival. Es muy importante que la gente conozca el instrumento en la sociedad", valoró Emilio Spitz, quien aclaró que "es un encuentro para todos los niveles de saxofonistas".

Entre los invitados más destacados de la edición 2021 del festival se encuentran Jonathan Helton y Griffin Campbell, "dos profes de Estados Unidos que son del palo de la música clásica". También estará "Ricardo Cavalli, que es el saxofonista que traemos para dar una masterclass de Jazz", mientras que el especialista en tango será Bernardo Monk.

Jonathan Helton es uno de los profesores invitados de Estados Unidos

Por otra parte, el organizador del encuentro destacó la "intensidad" de la agenda de actividades. "Queríamos que todo el día pasen cosas, incluso van a pasar cosas en simultáneo en el Le Parc, en la Pérgola de la Peatonal, en Lavalle o en Las Heras"

Otro de los atrayentes -quizás el principal- del Mendoza Sax Fest son los "stands" de varias de las grandes marcas de saxofones, tanto nacionales como internacionales; que se ubicarán en el espacio cultural de Guaymallén y en los que los visitantes, incluso "pueden probar saxofones". "Es súper importante lo de los expositores, porque la gente incluso a veces viaja exclusivamente a buscar cosas que no se consiguen". Emilio Spitz también comentó: "Una de las actividades es ir a visitar una fábrica de cañas de saxos que está acá en Mendoza y que no es muy común, no hay muchas fábricas de cañas".

Toda la información del evento se puede consultar a través de MendozaSaxFest.com. "Ahí está todo: el programa, los disertantes, toda la data, los horarios de los conciertos", dijo el organizador, quien se entusiasma con que el evento continúe creciendo en los próximos años. "En el 2020 íbamos a traer a Branford Marsalis, saxofonista de Sting, pero por razones lógicas no lo pudimos hacer y no lo pudimos traer, pero la idea es traerlo en 2022. O sino a otro grande, para que venga más gente de toda Latinoamérica", concluyó.

Los shows del Sax Fest

- Concierto clásico: viernes a las 21.30 en la Nave Universitaria (España y Maza de Ciudad)

- Concierto jazz: sábado a las 21.30 en el Teatro Mendoza (San Juan 1427 de Ciudad)

- Concierto tango: domingo a las 21.30 en el Teatro Mendoza (San Juan 1427 de Ciudad).