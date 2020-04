Ciro y Los Persas lanzó un tema sobre el coronavirus

La cuarentena obligatoria y la situación que vive el país son la musa inspiradora de Ciro Andrés Martínez para su nuevo tema Moby Dick (Juntos), que el exintegrante de Los Piojos interpretó junto a los músicos Juan Ábalos, Nicolas Raffetta y Martín Tucán Bosa -cada uno desde su casa- de su banda Los Persas.

En esta canción, Ciro compara la pandemia y sus consecuencias sociales con la famosa novela sobre la ballena blanca escrito por Herman Melville y publicado en 1815.

"Yo no quiero dejar mi cabeza infectar/ Yo no quiero tener miedo, estar protegido/ Yo no sé si esto es un plan que viene de más allá/ pero la ballena avanza y hay que estar unidos", canta en una parte de Moby Dick el rockero que participó de la última edición de la Fiesta de la Cosecha.

El dinero que recaude el tema será donado a la Cruz Roja Argentina para colaborar en la lucha contra el Covid-19.

Escuchá 'Moby Dick'