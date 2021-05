Hace tan solo días se lanzó una oferta laboral que, por su particularidad, se volvió viral. Esta vacante tiene lugar en Reino Unido y busca a una persona que cuide uno de los castillos medievales más icónicos, el St. Michael's Mount.

Esta fortificación es una joya arquitectónica y se sitúa en una isla a solo 366 metros de la bahía de Mount (Cornwall). Una de sus sobresalientes características, es que solo se puede llegar a la isla a pie, cuando la marea está baja.

Por todos sus atributos históricos y naturales, es que lo eligieron para filmar la precuela de Game of Thrones (Juego de tronos), House of the Dragon.

La serie producida por HBO Max estrenará el 1 de enero de 2022.

Requisitos para los postulantes

El puesto en oferta incluye un sueldo no especificado y estas son las tareas a realizar:

Vivir en el castillo y encargarse de la seguridad del mismo.

Responsabilidad diaria en las operaciones prácticas que se lleven a cabo.

Asistir a la familia St Aubyn en las zonas públicas y privadas del castillo.

Supervisar las infraestructuras en la isla.

Dormir en la isla al menos cinco noches por semana y estar disponible en situaciones de emergencia.

Cumplir los requisitos necesarios de la Seguridad Social de Reino Unido.

Ser responsable del correcto funcionamiento de los sistemas antiincendios y de seguridad del castillo.

Revisar las zonas comunes y cerrar el castillo con alarma todos los días.

Trabajar en equipo con los miembros del castillo y guardar historiales de todas las inspecciones.

Llevar a cabo algunas tareas de limpieza, desplazamiento de mobiliario y cuadros.

Estar disponible cuando sea necesario para otras tareas.

Para postularse, los interesados deben enviar el currículum y una carta de presentación al correo: jobs@staubynestates.com.

En la misiva se debe explica por qué el candidato está interesado en el puesto de trabajo y qué aportaría el mismo, así como destacar experiencia en otros puestos.