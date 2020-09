Amy Lee presentó el nuevo video de Evanescence en La Coope

La banda estadounidense Evanescence se encuentra trabajando en su quinto disco y presentó uno de los temas que lo componen: Use My Voice.

En este single, la banda liderada por Amy Lee "captura el espíritu sociopolítico actual de la defensa y el activismo”, según describió MTV.

“Estamos orgullosos de levantarnos y unirnos a la lucha contra la injusticia, la mentira y la opresión que azotan a nuestro país y al mundo. No importa quién eres, cómo te ves, de dónde vienes o a quién amas, tu voz importa. Esperamos brillar en la oscuridad, empoderar e inspirar. Usá tu voz, votá”, expresó la cantante.

Y fue la misma Amy Lee quien presentó en La Coope 102.7 el video que acompaña la tercera canción del álbum “The Bitter Truth”, compuesto también por Wasted on You y The Game is Over.