Ale Sergi: "Cuando está la gente bailando, me queda su energía"

En el marco de la Global Fest, que se celebrará este sábado en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, Miranda! tendrá su reencuentro con el público mendocino, en el que además será su primer show masivo desde el comienzo de la pandemia.

Aunque la banda está tocando todas las semanas en Niceto Club (Buenos Aires), Ale Sergi, cantante y frontman -junto a Juliana Gattas- de la banda, le contó a El Ciudadano que aún no han hecho "shows tan masivos" como el de este sábado. "Todo lo que estuvimos haciendo fueron conciertos propios en la época de distanciamiento, pero todavía no volvimos a reestrenarnos en cosas tan masivas. De todos modos, estamos tocando mucho, estamos en actividad, así que el show está bien seteado para enfrentarnos a públicos masivos", explicó.

Miranda! será uno de los números principales de la Global Fest, que también contará con el show del dúo de reggaeton Migrantes, varios djs y otras actividades. "Hace un montón que no vamos y me sorprendió, porque creo que fue la primera provincia a la que fuimos a tocar cuando empezamos. Los mendocinos son de los más fiesteros, la entrega es muy efusiva, en el concierto y en el post también", reconoció el cantante.

MIgrantes

"Hicimos la lista de canciones, ya la tenemos preparada para que el sábado sea una fiesta", dijo Ale Sergi, quien profundizó: "Tomamos la posta de tocar un poco de todo, también vamos a hacer algunos lentos como para variar, pero la verdad es que el show va a ser para público de Miranda! y también para los no tan fanáticos. Tenemos que tocar las 10 o 15 canciones que todos conocen. Además, tocamos algunos temas raritos que los fanáticos de años capaz conozcan y dos o tres temas nuevos".

Caía la noche y Por amar al amor son los dos últimos singles de la banda formada a mediados de 2001, que también llega a Mendoza con una novedad visual muy interesante: los cambios de vestuario. "Fue una manera de darle un agregado al show, es que cuando tocás por streaming, o con la gente en los autos o sentada, le ponen la mejor; pero no es lo mismo. Empezamos a implementar lo de los cambios de vestuario en vivo como un agregado y ahora ya lo mantuvimos", explicó el cantante.

Además, el artista oriundo de Haedo reflexionó sobre sus sensaciones desde el comienzo de la pandemia: "Cuando hacés algo durante mucho tiempo, lo empezás a normalizar, y cuando arrancó la cuarentena y dejamos de tocar por un tiempo, no me mataba, porque lo hice tantos años que sentí que un descanso estaba bien, pero ver a todo el mundo de vuelta parado bailando fue un redescubrimiento, fue como que dije: 'Ahh, ¡Qué bueno que estaba!. Quiero seguir flashando eso, fue una sensación muy de debut".

"Son muy divertidos los recitales, me volvieron las ganas de tocar. Cuando está la gente saltando y bailando, me queda su energía", destacó Ale Sergi, quien, de cara al futuro, aseguró que "el plan es que no hay plan".

"No aventuro nada después de lo que pasó. Llegamos medio al punto de no planificar, incluso menos que antes, porque somos un minúsculo punto en el mundo y nos dejamos llevar por la corriente. Como levantaron las restricciones hace poco, queremos tocar, nos estamos divirtiendo. Disco todavía no vamos a sacar, aunque seguro que vamos a presentar algunas canciones, antes de febrero seguro salen algunos singles", avisó.

Sobre la Global Fest

Día y hora: sábado desde las 20.30

Lugar: Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (ex Feriagro)

Entradas: desde $2000 en Tu Entrada, en Maxi Mall y en boletería del predio una hora antes del show.