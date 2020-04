Actores mendocinos buscan sobrevivir con 'entradas simbólicas'

De a poco, la cuarentena comienza a flexibilizarse en Mendoza, permitiéndole a algunos sectores volver a trabajar para poder generar ingresos, pero los que todavía no tienen respuestas gubernamentales -y probablemente tampoco tengan, al menos a corto plazo- son los actores y actrices, que con los teatros cerrados por tiempo indeterminado (se dice que hasta diciembre) para prevenir la propagación del virus, no encuentran la forma de seguir haciendo rentable su profesión.

Por eso, desde hoy y hasta el 8 de mayo se habilitará a través de las páginas web TeatroenMendoza y EntradaWeb, el público podrá colaborar con unos 100 actores y actrices de la provinicia a través del Fondo Solidario Teatro en Mendoza.

Además de realizarse de manera electrónica en los sitios webs mencionados, las donaciones podrán efectuarse por transferencia o depósito bancario a la cuenta dispuesta por la AAA: Caja de ahorro, Banco Nación CBU N° 0110630130063003208551. La cuenta destino pertenece a Mario Agustín Ruarte, delegado Administrativo de la asociación.

La delegación de la Asociación de Actores Argentinos en nuestra provincia, junto con actores independientes impulsaron este proyecto para que las personas puedan comprar "entradas simbólicas" a un valor de $200.

"Basicamente el ingreso son aportes, porque no hay una compra de entradas para un futuro espectáculo, es un aporte solidario y simbólico... Pusimos 'entrada' porque es para colaborar con la actividad teatral”, señaló en diálogo con El Ciudadano Víctor Arrojo, uno de los impulsores del proyecto.

El fondo se habilitó tras realizar un relevamiento del número de personas damnificadas, que son unas 95, al menos las registradas. El actor explicó que "lo recaudado, intentaremos repartirlo de manera equitativa entre todos los que se inscribieron en el registro, porque esta idea del fondo se inició con un registro provincial de teatreros que estaban en situación de riesgo porque no tenían ingresos de ningún tipo desde que se cortó la actividad autogestiva con la cuarentena. Así de simple es la idea del fondo".

Según Víctor Arrojo, hasta el momento, las ayudas gubernamentales que han recibido los realizadores teatrales han sido "programas especiales puestos en funcionamiento desde el Instituto Nacional del Teatro, como el Plan PODESTA para todos los grupos y salas que estaban con todos los papeles administrativamente activos". "Ahora vendrá una segunda etapa del Plan PODESTA", añadió el artista que comentó: "A nivel provincial no hay presupuesto, y no hay posibilidades de ningún tipo de aporte importante. Sabemos que se están entregando algunos bolsones de comida, pero por lo que manejamos, no hay perspectivas de ningún tipo de apoyo.

El panorama es complicado, casi desesperante para los actores y actrices de nuestra provincia que, para colmo, tampoco saben cuando podrán volver al ruedo. "La fecha de reapertura de los teatros nadie la sabe, creo que ni siquiera el presidente. Esto dependerá de la evolución de la pandemia y de lo que los expertos digan... Seguramente va a ser a fin de año con suerte, por eso estamos muy preocupados, porque más allá de que podamos encontrar alguna solución o algún tipo de protocolo, nuestra reinserción en la producción va a ser muy complicada".