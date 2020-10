AC/DC lanza el video oficial de 'Shot in the dark'

El 13 de noviembre, AC/DC lanzará Power Up, su tan esperado decimoséptimo álbum que, además de ponerle fin a una sequía de seis años sin nueva música (su último disco había sido en 2014), materializará el regreso de la formación más emblemática de la banda.

Y como otro importante adelanto de Power Up, AC/DC presentó el video de Shot in the dark, uno de los 12 temas que incluirá el LP.

Para el álbum, la banda se reunió con el productor Brendan O’Brien, quien dirigió Black Ice en 2008 y Rock Or Bust en 2014. Cargado para la próxima década, AC / DC grabó doce nuevas canciones, manteniendo con orgullo su sonido característico y todas sus poderosas señas de identidad.

Power Up estará disponible en múltiples configuraciones que entusiasmarán tanto a los coleccionistas como a los fanáticos acérrimos, incluidas las versiones digital, en CD y de lujo. La caja Power Up de edición limitada, única en su tipo, es el paquete para fans definitivo.