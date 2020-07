A través del baile y la música, dos mendocinos interpretan 'If I ain’t got you'

Mendoza se ha vuelto centro de emprendedores y artistas, toda una generación que viene llena de nuevas ideas creativas y artistas que vienen a explotar el mundo con nuevas propuestas. Este es el caso de Nacho Böhm y Sol Pérez Magnelli, un cantante y una bailarina que se unieron para armar un video cover de un tema muy conocido, If I ain’t got you de Alicia Keys.

Ella es la mendocina que hace poco más de un mes grabó un video con el primer bailarín del Teatro Colon, Juan Pablo Ledo, bajo el lema #Quedateencasa. Böhm es un cantante mendocino en alza. “El proyecto creo que nace desde la admiración mutua hacía la forma de expresión del otro. A mí personalmente me parece increíble lo que transmite el baile y puntualmente la manera en que Sol lo materializa”, contaba Nacho. “Con este impás (la cuarentena) a ambos se nos frenaron varias cosas planeadas, y pensamos que era el momento para hacerlo. Una oportunidad para transmitir un lindo mensaje”, expresó Sol.

Gracias a que varias medidas fueron levantadas en el momento que decidieron grabar el clip, los artistas tuvieron la oportunidad de poder juntarse y crear en persona este proyecto, sin la dificultad de la distancia. Además, contaron con la mano mágica del camarógrafo Jonathan Machuca, que anteriormente había trabajado con Sol para el video Burn. Los artistas cuentan que desde el inicio toda la idea fue un trabajo en equipo, una “tormenta de ideas” como Nacho la describe. Cada cual generaba por cuenta propia lo que le correspondía, pero al final fue la colaboración lo que hizo que música, danza, cámara y mensaje se correspondiera. Una ecuación con un resultado impecable.