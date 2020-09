¡Por fin!: anunciaron la temporada final de 'The Walking Dead'

Después de 10 temporadas (la décima todavía inconclusa) y cientos de capítulos, por fin se anunció el final de The Walking Dead con la undécima temporada; que tendrá 24 episodios a estrenarse en dos tramos.

Antes, la serie postapocalíptica de AMC terminará de grabar y luego lanzará los últimos siete capítulos de la temporada 10, que se atrasaron por culpa de la pandemia. Estos se podrá ver a comienzos de 2021.

De esta manera, la primera mitad de la última temporada de The Walking Dead estará disponible a fines de 2021; mientras que el epílogo llegará recién en 2022.

Pero aunque la serie principal ya tiene final a la vista, AMC planea seguir ampliando el universo de The Walking Dead con dos nuevos spin off (ya existen Fear The Walking Dead que estrenará su sexta temporada el 11 de octubre y The Walking Dead: World Beyond que comenzará el 4 de octubre).

Una de las ficciones que preparan los creadores tendrá como protagonistas a Daryl y Carol, personajes interpretados por Norman Reedus y Melissa McBride.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre este spin off, se informó que se tratará de un formato creado por Angela Kang, actual responsable de The Walking Dead, y Scott Gimple, que ocupó ese cargo en años anteriores. Se espera que la serie se estrene en 2023.

Además, Gimple está desarrollando otra serie titulada Tales of the Walking Dead, donde aparecerán nuevos personajes y otros ya conocidos.