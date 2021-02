'Luna centauro', una obra post-cuarentena

Seguramente, nada volverá a ser como antes de la pandemia. Por eso, en prácticamente todos los aspectos de la vida y de las sociedades hay aires de cambio.

El arte, obviamente no es la excepción. Después de meses críricos, con teatros, museos y otros espacios cerrados; la tan esperada reapertura plantea nuevos paradigmas a los que los artistas deben amoldarse: capacidades y horarios limitados, muchos espectáculos al aire libre y protocolos sanitarios

Con estas nuevas reglas, el elenco La Rueda de los Deseos festejará sus 20 años de existencia con el estreno de Luna Centauro, una pieza teatral auditiva que se puede disfrutar tanto de manera presencial como virtual. "La diferencia entre lo virtual y lo presencial es la presencia del otre", aclaró Gabriela Psenda, actriz de la obra, en una entrevista con El Ciudadano.

Gabriela Psenda. Foto: Franco Perosa

Con respecto a la modalidad en la que es representada la obra, la artista comentó que es "similar al radioteatro", y profundizó: "La idea es que cada uno vaya con sus auriculares y pueda imaginar lo que se va contando, dejando de lado la 'pantalla' que es algo que está muy presente hoy en día".

"Todo está conectado a una pantalla, entonces nos parece interesante que con esta obra puedan disfrutar a través de otro sentido, como el auditivo y salirse un poco de lo visual", añadió la integrante fundadora de La Rueda de los Deseos quien, con respecto a la trama de esta obra post-cuarentena contó: "Es una historia de ciencia ficción, en un futuro lejano, o no tan lejano. Cuenta la historia de unos astronautas argentinos que viajan a Luna Centauro, que es una de las lunas de un planeta lejano, y descubren que hay agua. Pero en el camino de vuelta ocurre algo que cambia todo, pero eso no lo puedo contar porque no quiero spoilear".

"La obra aborda también la temática del agua, que es tan importante para todos los mendocinos y mendocinas que estuvimos peleando por la 7722", agregó la actriz sobre la obra que se gestó en plena cuarentena. "Tuvimos que hacer una ensayos a través de Meet, fuimos armando toda la obra cada uno desde su casa y después tuvimos un ensayo 'presencial' en el Teatro Las Sillas, con protocolos. Fue muy raro", recordó Gabriela.

Luna Centauro tendrá su estreno este sábado, a partir de las 21.30 en la Fuente de los Continentes del Parque General San Martín, "con las estrellas como pantalla", y luego tendrá otras tres funciones presenciales, pero por su versatilidad, también se podrá disfrutar perfectamente por streaming.

El elenco de la obra. Foto: Franco Perosa

Cuándo y cómo disfrutar 'Luna Centauro'

Sábado a las 21.30

Fuente de los Continentes | Parque General San Martín

Repeticiones: 20 y 27 de Febrero

Entradas $250. Con reservas al 2613418833

Sábado 13 a las 21.30

Hostal Rosengarten | San Martín 143, San Carlos

Entradas $350 (incluye una copa de vino). Con reservas al 2613418833

Funciones virtuales: jueves 11, 18 y 25. Viernes 12, 19 y 26. Domingos 14, 21 y 28

Entradas $250. En venta en Alternativa teatral.